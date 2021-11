Corresponsales en China denuncian falta de acceso a cobertura de Pekín 2022

Pekín, 2 nov (EFE).- El Club de Corresponsales Extranjeros de China (FCCC, en sus siglas en inglés) denunció hoy 'la falta de transparencia y claridad del comité organizador y del Comité Olímpico Internacional' (COI) en lo tocante a la cobertura de los próximos Juegos de Pekín 2022.

'En el último año, se ha obstaculizado de manera constante la cobertura a los corresponsales de las preparaciones de los Juegos Olímpicos de invierno, se ha denegado el acceso a eventos rutinarios y se les ha impedido visitar las sedes deportivas en China', destacó el FCCC, a través de un comunicado publicado hoy.

'Las solicitudes de nuestros miembros al comité organizador sobre cómo cubrir los Juegos -añadió el texto- se han topado con respuestas contradictorias o han sido ignoradas'.

'Pedimos al comité organizador y al COI que mejoren las condiciones para el ejercicio del periodismo en la previa y durante los Juegos', agregó la asociación de corresponsales.

El FCCC desglosó una serie de situaciones como las limitaciones a la cobertura de eventos olímpicos previos -a las que sí han podido acceder los medios estatales chinos-, como la llegada a Pekín de la llama olímpica, el pasado 20 de octubre.

Asimismo, lamentó que 'las fechas de muchas actividades no se hacen públicas con antelación, o el comité organizador las anuncia a pocas horas de que sucedan', o que se deniega la participación de periodistas extranjeros 'porque el comité organizador limita la asistencia a sus medios elegidos, dice que el cupo está lleno o porque piden a los participantes que remitan resultados de pruebas de covid-19 en un plazo imposible'.

Asimismo, aportó una decena de ejemplos de obstrucción a la cobertura olímpica remitidos por su miembros.

'Hicimos una pieza para televisión con material obtenido en un tour por una sede olímpica y mencionamos los llamamientos al boicot. Poco después, el organizador me llamó y me estuvo gritando a cuenta de mi información, amenazándome con no volver a invitarnos más adelante. No nos han vuelto a permitir entrar', se puede leer en uno de ellos, firmado por un reportero estadounidense.

En otro, un empleado de un medio asiático lamentó que se adjudicó a la prensa japonesa dos plazas para cubrir la llegada a Pekín de la llama olímpica, y que el fotógrafo designado para la cobertura se topó con el veto del comité organizador 'porque había estado dos semanas antes en un condado con unos pocos casos de covid'.

'Nos lo comunicaron a última hora y nos dijeron que ya no había tiempo de elegir un reemplazo', apuntó.

Además, el FCCC señaló que este tipo de obstáculos contravienen tanto la regla 48 de la Carta Olímpica como las promesas de Pekín en el momento de presentar su candidatura a sede olímpica invernal sobre la 'libertad de informar sobre los Juegos y sus preparativos'.

Está previsto que Pekín acoja los próximos Juegos Olímpicos y Paralímpicos de invierno a partir del próximo 4 de febrero. EFE

jt/jco/rml