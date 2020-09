Corretja cree que el estrés ha podido con Serena

Redacción Deportes 30 sep (EFE).- El exjugador y excapitán de Copa Davis español Alex Corretja cree que el estrés ha sido un factor importante en la lesión de la estadounidense Serena Williams y su retirada del torneo de Roland Garros.

'No es sólo por la arcilla, sino también porque ella estaba lejos de la gira como todos los demás. Una vez que regresa, entrena más, empieza a jugar partidos de nuevo, y hay un estrés en su cuerpo como no lo ha tenido en los últimos meses', señala Corretja en declaraciones a Eurosport, canal para el que trabaja como comentarista en el torneo parisino.

'El hecho de que la arcilla sea mucho más pesada significa que hay más resistencia en tu cuerpo, eso es seguro. Es diferente moverse en una arcilla húmeda que en una seca', apunta Corretja.

'Imagina cuando intentas correr sobre la arena de la playa, es muy pesada. Eso crea un impacto en la potencia de tu cuerpo. Es mucho más difícil', dice.

'Es normal que si es más pesado, tu cuerpo, cuando intentas deslizarte, es más difícil, porque Serena abre sus movimientos, tanto con el pie derecho como con el izquierdo', añade Corretja.

'Dije en el Abierto de los Estados Unidos que podríamos ver lesiones que no esperábamos porque el cuerpo no está tan listo', continúa. 'Puede suceder que Serena no se recupere tan bien como antes porque tiene tantos kilómetros en sus piernas, tantos años. Ha jugado tantos, tantos partidos en su vida'.

'En mi opinión, fue un gran reto para Serena hacerlo bien en Roland Garros, probablemente el más difícil para ella de ganar en general. Aunque tienes que quitarte el sombrero ante ella por estar aquí, es increíble', dice.

'Ella está tratando de ganar otro torneo importante, se esforzó en volver a la arcilla sabiendo que las condiciones eran difíciles para ella, las bolas pesadas son probablemente las peores, especialmente en la arcilla. Aún así, fue a París, lo intentó, pero desafortunadamente no pudo hacerlo', prosigue Corretja.

'Realmente espero que tenga la oportunidad el año que viene, un año completo, para ver hasta dónde puede llegar, porque todavía siento que tiene el combustible en el depósito', finaliza. EFE.