Corrupción y violencia de género a escena en festival de teatro en Panamá

Fabio Agrana

Panamá, 1 feb (EFE).- La corrupción, el egoísmo, la violencia de género y el empoderamiento de la mujer son parte de los contenidos que trae este año el cartel de teatro y danza del Festival Internacional de las Artes Escénicas de Panamá (FAE), que el próximo mes de marzo llegará a su décima edición.

Reconocidas agrupaciones de España, Francia, Portugal, Argentina, Colombia y México, entre otros, serán los encargados de llevar a escena del 17 al 23 de marzo próximo esas temáticas de vigencia mundial.

'Los contenidos de las obras que traemos están vigentes, de momento, sociales, políticos ... el festival quiere mantenerse en esa dinámica de darle a la gente unas artes escénicas con contenido', dijo en una entrevista con Efe Roberto King, alma y gestor de este evento cultural.

El festival, que cumple ya su décima edición y dejó ser bianual en 2019, dispone este 2020 de unas 1.536 butacas en media docena de salas de teatro, en las que también actuarán grupos nacionales, además de las presentaciones al aire libre.

El FAE, que en sus nueve anteriores ediciones sumó 51.500 espectadores, es uno de los cuatro eventos más emblemáticos del turismo cultural panameño, junto al Panama Jazz Festival, el Festival Internacional de Cine y la Feria Internacional del Libro.

Auspiciado por entidades públicas y privadas, el festival tiene componentes sociales para el desarrollo de las artes escénicas entre la niñez y escuelas del barrio, y actividades formativas para estudiantes y artistas locales.

LA FRANJA TEATRAL

España, que abrirá el festival, viene con la compañía teatral Albanta y la pieza 'Bendita Gloria', dirigida por Pepe Bablé, hasta hace poco director del Festival de Cadiz.

'Bendita Gloria', escrita por Juan García Larrondo, es descrita por King como una obra fuerte y dura que 'en un tono tragicómico expone cosas de aquí y de allá como la corrupción, el egoísmo, las apariencias, la descomposición social. Es muy contemporánea'.

De Colombia estará el Teatro Petra, que dirige Fabio Rubiano, con la pieza teatral 'Yo no soy loca', que se enfoca en la vida de mujeres que 'no son mujeres convencionales, que no se quedan calladas'.

'Yo no soy loca' es una comedia 'muy bien llevada, con una actriz de muy alto nivel (Marcela Valencia), que trasmite el tema del empoderamiento de la mujer y la realidad de las mujeres en nuestras sociedades', según la describe King.

México trae al FAE una obra una obra 'fuertemente política y social' que se llama 'Tijuana', del grupo teatral 'Lagartijas tiradas al sol', considerado de los más internacionales del país azteca y 'muy cuestionador'.

'Tijuana es un ejercicio sobre la ciudadanía y su respuesta a la corrupción, temas vigentes allá como acá, y especialmente explora las políticas gubernamentales de cara al ciudadano en términos de cuestionamiento y de críticas', resaltó King.

Portugal arribará a la fiesta del teatro en Panamá con la compañía teatral Do Chapitô y la tragedia griega 'Electra', creación colectiva en clave de comedia basada en el mito griego de Eurípides, dirigida por José Carlos García y Cláudia Novoa.

Los tres actores de 'Electra' le dan la vuelta a esta tragedia con elementos muy básicos, como una cuchara y unos cubiertos con los que recrean a todos los personajes, en tono de una sátira negra.

LA DANZA Y SU TEMÁTICA DE GÉNERO

La franja de la danza también tiene también como argumento de sus puestas en escena temas relacionados con la violencia de género y el caso de mujeres brillantes pero no siempre reconocidas.

Es así que el grupo de tecnodanza de Francia, 'Laboration Art Company', se presentará en el FAE con la pieza 'Ana', un homenaje a cinco mujeres alemanas que tuvieron un lugar prominente en la historia, brillantes y poco reconocidas.

A través de su coreografía 'Ana' narra la historia y le rinde un homenaje a la física nuclear Lise Meitner, a la activista antinazi Sophie Scholl, la piloto de coches de carrera Clarenore Stinnes, la pianista Clara Schumann y la coreógrafa Pina Bausch.

Argentina, que cierra el festival, llega con 'La Wagner', una pieza del coreógrafo argentino Pablo Rotemberg con música de Wagner en clave 'sádico fascista' que también cuestiona la violencia de género' y del antisemitismo del Holocausto.

'Esa es la conformación del plano internacional del festival, sin contar que tenemos además obras panameñas, cuya programación estamos terminando de redondear', señaló King. EFE