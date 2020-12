Corte llama a juicio a un congresista colombiano por tráfico de drogas

Bogotá, 4 dic (EFE).- La Corte Suprema de Justicia de Colombia acusó formalmente al representante a la Cámara León Fredy Muñoz, del partido Alianza Verde, por el delito de tráfico de estupefacientes en un caso al que está vinculado desde 2018 luego de que fuera detenido con 160 gramos de cocaína.

'(La) Sala de Instrucción de la Corte Suprema acusó al representante a la Cámara León Fredy Muñoz Lopera por el delito de tráfico de estupefacientes', informó el alto tribunal este viernes en sus redes sociales.

Muñoz Lopera fue detenido el 31 de mayo de 2018 por la Policía Nacional en el aeropuerto internacional José María Córdova, que presta servicio a Medellín (noroeste), cuando llevaba 160 gramos de cocaína camuflados en su maleta.

El representante, detenido durante un procedimiento de rutina en el aeropuerto al que llegó en un vuelo procedente de Bogotá, llevaba la droga camuflada en un bolsillo trasero de su equipaje de mano, detalló entonces la Policía.

Muñoz quedó en libertad a las pocas horas por orden de una juez de Medellín que determinó que no era un peligro para la sociedad.

El político obtuvo 33.606 votos en las elecciones legislativas del pasado 11 de marzo, con lo que consiguió un escaño en la Cámara de Representantes por el departamento de Antioquia, del que Medellín es capital.

'VIL MONTAJE'

Una vez se conoció este viernes la decisión de la Corte Suprema, el congresista aseguró en un video publicado en sus redes sociales que revisará la determinación del tribunal sobre los hechos, que a su juicio fueron 'un vil montaje'.

'Acabo de enterarme por un trino de la Corte Suprema de Justicia sobre un llamado, una vinculación ya oficial, al problema que tuve en el aeropuerto. Ese montaje, ese vil montaje en el aeropuerto. Estaremos atentos, vamos a mirar el documento', dijo en un video que compartió en Twitter.

Sus abogados informaron además que el congresista, quien dijo estar 'muy tranquilo', es respetuoso de las decisiones judiciales, 'cree en la Justicia y espera que la verdad triunfe en la etapa de juicio y se materialice en la sentencia'.

Desde su detención, el congresista y su equipo de defensores legales han argumentado que el caso hace parte de una persecución política en su contra.

'Ese suceso en el aeropuerto es un vil montaje, así como he tenido atentados, he tenido amenazas, por el simple hecho de defender lo público, por atacar de frente la corrupción y no voy a claudicar', aseguró Muñoz hoy.

Antes de llegar al Congreso, el político de la Alianza Verde también fue concejal del municipio de Bello, en Antioquia, entre 2012 y 2015.

'Yo vine a lo público a defender los recursos que son de todos, entonces voy a seguir adelante. Confío plenamente en la Corte Suprema de Justicia. (...) Vamos a demostrar la inocencia que siempre ha sido la nuestra. La verdad siempre sale a flote', agregó Muñoz. EFE