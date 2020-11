Corte obliga a Interior a facilitar la nacionalidad a palestinos residentes

Jerusalén, 25 nov (EFE).- Un tribunal israelí ha obligado al Ministerio de Interior a facilitar a los palestinos de Jerusalén Este una vía para obtener la nacionalidad israelí, informó hoy el diario 'Haaretz'.

La decisión permitirá que alrededor de 20.000 jóvenes palestinos puedan llevar a cabo un proceso simplificado para la obtención de lo que en el país se denomina 'ciudadanía', y recibir así un estatus mucho más definitivo que la residencia permanente que ostentan, que puede ser más fácilmente revocada.

La corte obliga a Interior a publicar el modo simplificado de hacerlo, siguiendo lo establecido en una norma que data de 1968 pero que no se aplicaba. Los beneficiados serán los palestinos residentes en Jerusalén Este de entre 18 y 21 años, que no tengan otra nacionalidad y que no hayan cometido delitos graves.

El proceso que los palestinos siguen hasta ahora puede llevar hasta cinco años, exige la presentación de numerosos documentos y tiene más posibilidades de ser denegado.

Los solicitantes tienen que demostrar que llevan tres de los últimos cinco años viviendo en la ciudad, presentar pruebas de residencia y de una 'larga relación' con Jerusalén, demostrar que no tienen propiedades en Cisjordania, renunciar a sus otras nacionalidades, aprobar un examen de hebreo y jurar lealtad al Estado de Israel.

El proceso obliga a largas horas de espera muchos días en la oficina del Ministerio de Interior específica para los palestinos, en el este de la ciudad, en la que es difícil conseguir cita, y muchos denuncian un trato denigrante. Según 'Haaretz', la mitad de las peticiones son rechazadas.

El procedimiento simplificado, sin embargo, requiere solo estar en la franja de edad de entre los 18 y los 23 años, no tener otra nacionalidad, haber nacido en Israel o en Jerusalén Este y llevar cinco años viviendo aquí antes de cursar la solicitud. El margen de Interior para denegar estas solicitudes es también menor.

La inmensa mayoría de los 330.000 palestinos de Jerusalén Este no son ciudadanos del país, es decir, no cuentan con pasaporte israelí. Muchos tienen un pasaporte jordano, que les permite viajar, pero que no les otorga derechos nacionales en Jordania, país que controló Cisjordania y Jerusalén Este hasta 1967. También pueden solicitar un documento de viaje israelí, que les permite viajar al extranjero.

Tras la Guerra de los Seis Días, en junio de 1967, Israel ocupó Cisjordania, Jerusalén Este, Gaza y parte de los Altos del Golán sirios. Años después, en 1980, aprobó una ley por la que anexionaba la parte oriental de Jerusalén y declaró que la ciudad entera era su capital eterna e indivisible, pero la comunidad internacional no reconoce ni la ocupación ni la anexión como legítimas y considera Jerusalén Este territorio palestino ocupado. EFE