Corte Suprema de Florida no verá caso de china que entró al club de Trump

Miami, 29 jul (EFE).- La Corte Suprema de Florida no verá el caso de la mujer china que en 2019 entró sin permiso en el club Mar-a-Lago de Palm Beach (sureste de Florida), residencia del expresidente de EE.UU. Donald Trump, informaron este jueves medios locales.

De esta forma, de acuerdo con el canal CBS Miami, la máxima instancia judicial de Florida desestimó hoy el pedido ingresado en junio por la fiscal general de este estado, Ashley Moody, luego de que una corte de apelaciones revocara una sentencia contra Jing Lu por oponer resistencia cuando fue detenida.

El caso se remonta a 2019, cuando la mujer fue arrestada luego de entrar y tomar fotografías en Mar-a-Lago, en Palm Beach, ciudad a unos 100 kilómetros al norte de Miami, en momentos en que el en ese entonces presidente Donald Trump no estaba en el club ni tampoco su familia.

Por el hecho, Jing Lu, que no habla inglés, fue detenida y acusada de entrar en una propiedad privada, así como de oponer resistencia ante las autoridades, si bien luego un jurado la declaró no culpable del primer cargo al considerar que se trató de un 'error' y no de un delito.

En febrero de 2020, el juez Mark Eissey impuso una sentencia de seis meses de cárcel contra la mujer por oponer resistencia a su arresto, condena que luego fue revocada por el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Distrito de Florida.

Los magistrados señalaron en su escrito que haber esposado a la mujer 'para colocarla en un coche patrulla y transportarla a la comisaría para un interrogatorio más extenso elevó una parada de investigación a un arresto'.

Agregaron que en esas circunstancias las leyes estatales daban derecho 'a resistirse sin fuerza a ser esposada' a Jing Lu, que al momento de ser arrestada cruzó los brazos contra su pecho. EFE

