Cortina y Erviti protagonistas en una etapa de emboscadas

Le Creusot (Francia), 2 jul (EFE).- Iván García Cortina e Imanol Erviti (Movistar) fueron protagonistas en la jornada más larga del Tour de Francia disputada entre Verzon y Le Creusot, de 249 kilómetros y aunque no pudieron disputar la victoria de etapa al menos lograron mantener la posición de Enric Mas en la general.

'Ha sido un día súper duro, largo, durísimo, con las tres primeras horas a casi 50 por hora de media, día completo para todos. Personalmente no tuve mi mejor día, las sensaciones no fueron del todo buenas en ningún momento del día', señaló García Cortina en la meta.

Aunque trató de mantenerse al final con los mejores, Cortina no aguantó el ritmo que terminó de romper el grupo de escapada en las posiciones delanteras.

'Es obvio que para estar ahí en esa fuga hay que ir rápido, pero yo personalmente no me he visto con soltura. Intenté aguantar hasta que reventé'.

Las estrategias cambiaron en el equipo español con el ataque del ecuatoriano Richard Carapaz en el grupo de la general.

'Cuando se movió Carapaz eché una mano para intentar recortar lo posible. Ha sido una jornada durísima y veremos cómo recupera cada uno de cara a esos días de Alpes. Las piernas estarán cansadas tras estos primeros días'.

Inamol Erviti, jefe de ruta del Movistar, destacó la presencia en la escapada con el fin de proteger las opciones en la general de Enric Mas.

'Hemos estado en la fuga para poder cubrirnos ante cualquier alternativa, por si hacía falta. Y ha hecho falta; me alegro de haber podido contribuir a sujetar nuestras opciones en la general. Estos días en los Alpes puede haber una 'limpia' buena, en cierta medida como hoy. Intentaremos seguir aportando todo lo que se pueda'. EFE