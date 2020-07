Cortometraje de ecuatoriana queda finalista entre trabajos de 45 países

Quito, 6 jul (EFE).- El cortometraje 'Karanakuy', de la ecuatoriana Paula Espinoza ha quedado entre los diez finalistas del concurso internacional Nespresso Talents, en el que participaron 743 cineastas de 45 países, informó este lunes la artista en un comunicado.

Bajo la temática 'Círculos virtuosos' escogida para este año, el concurso busca evidenciar historias inspiradoras en las que la buena acción de un individuo, una empresa o de la comunidad generan impactos positivos multiplicadores.

En la quinta edición del concurso, que da a los cineastas la posibilidad de narrar una historia en vídeo en formato vertical, Espinoza participó en la categoría España, pues reside en ese país, explicó en el escrito.

Dirigido y escrito por la ecuatoriana, el cortometraje 'Karanakuy' (compartir, en quichua) va más allá del dar y recibir. Trata del trabajo que realiza la Fundación 'Inti Daquilema', en la provincia andina de Chimborazo, con mayor esfuerzo en estos tiempos de la COVID-19.

Motivada por la noble actividad de la Fundación, Espinoza se trasladó a Chimborazo para captar en imágenes las actividades altruistas de Inti Daquilema, indígena de la comunidad Puruhá, y de varios voluntarios, para conseguir alimentos y distribuirlos, mediante donación, a la gente de su comunidad y otras cercanas.

Con la Fundación, Daquilema impulsó, además, el rescate, implementación y fortalecimiento del sistema indígena del trueque entre las comunidades.

Con esto, ha logrado proveer de variedad de productos para una mejor nutrición de la población, más aún la que ahora se ha visto gravemente afectada por la pandemia de la COVID-19.

Aunque el trabajo de la Fundación se centra en la comunidad de Quimiag (Chimborazo-centro sur de Ecuador), su alcance es nacional.

'Una persona no puede cambiarlo todo, pero sí puede inspirar con su ejemplo para que poco a poco la comunidad entera se vaya uniendo. De gota en gota se crea un mar de buenas acciones', asevera Espinoza en el cortometraje de tres minutos de duración y que ofrece un texto sencillo pero profundo, así como imágenes y música conmovedoras.

De acuerdo al escrito, entre los integrantes del jurado de 'Círculos virtuosos' figuraron José Luis Rebordinos, director del San Sebastián Film Festival, uno de los más reconocidos a nivel mundial por ser cine categoría A, y la española Marta Etura, ganadora de un Premio Goya a la mejor actriz de reparto por su trabajo en la película Celda 211.

Los tres ganadores de Nespresso Talents, bajo la categoría España, serán invitados especiales en el marco del Festival de San Sebastián 2020.

Paula Espinoza se tituló en actuación en New York University-Tish School of the Arts, y luego realizó una maestría en Producción de Cine y Televisión en la Universidad Carlos III, de Madrid.

Ha sido parte del desarrollo de dos proyectos de Netflix, que se estrenarán entre 2020 y 2021, al igual que una película, señala la nota.

Además de haber trabajado en otros cortometrajes de su autoría, tiene bajo su responsabilidad la dirección de arte y vestuario para una nueva serie de animación en España, y se encuentra también desarrollando su propia serie, finaliza el comunicado. EFE