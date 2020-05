Costa Rica anuncia 1.500 millones dólares en crédito para recuperar economía

San José, 8 may (EFE).- El Gobierno de Costa Rica anunció este viernes un paquete de 1.500 millones de dólares destinado a créditos para nuevos emprendimientos o reapertura de negocios, como medida de recuperación económica frente al impacto que está causando la pandemia del COVID-19.

La ministra de Planificación y Política Económica, Pilar Garrido, dijo en conferencia de prensa virtual que de manera gradual y segura el Gobierno abrirá las actividades económicas sujetas a una estricta observancia de los protocolos sanitarios.

Además, próximamente se flexibilizarán los horarios de la restricción a la circulación de vehículos, se abrirá el turismo nacional, los hoteles, los parque nacionales, el comercio, los restaurantes, teatros y cines, y en un segundo momento el turismo internacional.

'Las medidas que tomemos ahora mismo determinarán el ritmo y la fortaleza de nuestra recuperación es por eso que como primera medida anunciamos un fondo de 900.000 millones de colones (unos 1.500 millones de dólares) el 2,3 % del Producto Interno Bruto (PIB) que estará dedicado para ponerse al servicio de los sectores productivos', afirmó Garrido.

Estos recursos financieros, que tendrán tasas preferenciales, podrán ser utilizados para capital semilla, compra de insumos, o bien para el pago de planilla, según las necesidades de las empresas de turismo, comercio, restaurantes, agricultura, ganadería, construcción, actividades artísticas, entre otros.

El Gobierno costarricense definió seis áreas en las que concentrará los esfuerzos de reactivación, basado en las proyecciones de crecimiento del PIB mundial de 3 % en 2020 y de 5,8 % en 2021, así como en las proyecciones de Costa Rica que prevén una caída del 3,6 en la economía para 2020 y una recuperación de 2,3 % en 2021.

'La gente quiere trabajar y salir adelante. Con esta directriz vamos a empujar y meter ese shock de fuerza a nuestra economía para activar, para salir adelante y activar el empleo (...) Esta carreta la tenemos que empujar todos hacia adelante, lo que no se vale es no empujar, no podemos perder los logros alcanzados a este momento', expresó el presidente Carlos Alvarado tras el anuncio de acciones.

Como parte de las medidas, las autoridades también impulsarán la inversión pública con una expectativa de generación de 109.000 empleos directos y una inversión en proyectos de 3,1 billones de colones (unos 5.400 millones de dólares) para 2020 y 2021.

Otro de los pasos para apoyar al sector productivo, será la presentación de un proyecto de ley para modernizar el Instituto Nacional de Aprendizaje (que brinda educación técnica), avanzar hacia jornadas laborales flexibles y la creación de una nueva normativa para el trabajo de 'freelance' (independiente).

Además, por medio del Programa Alivio, de la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER), las autoridades apoyará a empresas afectadas por la crisis en su estabilización, reconversión o aceleración.

Las autoridades también presentarán un proyecto para atraer a personas pensionadas a vivir al país y promover a Costa Rica como un destino tras la jubilación, así como fomentar el cultivo de cáñamo, una variedad del cannabis que tiene diversos usos.

El próximo lunes 11 de mayo Costa Rica revelará el proceso de una 'nueva normalidad' para retomar actividades sociales y económicas bajo una serie de protocolos para evitar los contagios de COVID-19.

Costa Rica, país que no ha aplicado una cuarentena generalizada a su población, anunció esta semana que extendió hasta el 15 de junio el cierre de las fronteras para el ingreso de extranjeros. EFE