Costa Rica contabiliza 725 casos positivos de COVID-19

San José, 1 may (EFE).- Costa Rica contabiliza hasta este viernes 725 casos positivos de coronavirus COVID-19, 6 más en las últimas 24 horas, mientras que las autoridades destacaron el control de los pacientes en cuidados intensivos.

El director de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, Rodrigo Marín, confirmó en conferencia de prensa virtual que los contagiados son 89,6 % adultos, 5,2 % adultos mayores y 5,2 % menores de edad.

Desde que se detectó el primer caso el 6 de marzo pasado, Costa Rica suma un total de 355 pacientes que se han recuperado, 8.849 casos descartados y 6 personas fallecidas.

Además, hay 16 pacientes hospitalizados, de los cuales 7 están en unidades de cuidados intensivos.

El presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, Román Macaya, explicó que el promedio de estancia de los pacientes en cuidados intensivos es de 15,6 días.

Sin embargo, cada caso dependerá de los factores asociados que tengan las personas como diabetes, hipertensión, cáncer, obesidad y otras patologías que tienden a tener instancias más prolongadas.

Macaya indicó que gracias a que Costa Rica, hasta el momento, no ha enfrentado un pico de crecimiento exponencial, han podido mantener las unidades de cuidados intensivos sin saturación tanto de pacientes COVID-19 como de otras emergencias.

'No bajemos la guardia, estos resultados son manejables para el país y no tenemos servicios de salud saturados, pero mucho se debe a que la población ha mostrado disciplina, y con esa disciplina tenemos que vivir el día a día. No cambiemos esas prácticas', manifestó el experto.

El Gobierno de Costa Rica anunció el lunes pasado el regreso limitado de algunas actividades ante la caída en la curva de casos de COVID-19, pero advirtió que estará evaluando constantemente el comportamiento de los contagios.

A partir de este 1 de mayo y entre semana con horario de las 05.00 a las 19.00 horas podrán abrir a un 25 % de su capacidad, y con cita previa, los gimnasios, los centros de deportes sin contacto y las escuelas de natación.

Pueden operar a un 50 % de su capacidad y en horarios restringidos los restaurantes, salones de belleza y otros pequeños negocios, mientras que los supermercados, las farmacias y los bancos funcionan con medidas de higiene y de no aglomeración.

Seguirán cerrados por completo los bares, las discotecas, las iglesias, los casinos, así como las playas, parques, parques nacionales y las fronteras para el ingreso de extranjeros, mientras que está suspendido el curso lectivo, conciertos y eventos masivos. EFE