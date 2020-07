Costa Rica suma 420 nuevos casos y cuatro fallecidos en un día

San José, 20 jul. (EFE).- Costa Rica sumó este lunes 420 nuevos casos y cuatro fallecidos, mientras que las autoridades apelaron al trabajo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para democratizar el acceso cuando haya disponible una vacuna.

El ministro de Salud de Costa Rica, Daniel Salas, informó en conferencia de prensa que el país alcanzó un total de 11.534 casos positivos acumulados durante la pandemia de la COVID-19, así como un total de 66 fallecidos con edades entre los 23 a 94 años.

Los datos oficiales indican que 3.019 personas se han recuperado y este lunes se reportan 259 pacientes hospitalizados simultáneamente, de los cuales 47 se ubican en unidades de cuidados intensivos, con edades entre los 35 a 83 años.

Salas dijo en conferencia de prensa que la producción de una vacuna inmunizadora de la COVID-19 no es algo que dependa del Gobierno o incluso de países de América Latina, por lo que confía 'mucho en que se dé un importante liderazgo de la OMS en todo esto de las vacunas porque sabemos que es importante'.

'Sabemos que hay mucha ansiedad porque tengamos tempranamente la vacuna (...) ahí es donde vemos este rol tan importante que deben fungir los líderes internacionales como la OMS y otros, para lograr que tengamos de la forma más equitativa, incluso priorizando por grupos de riesgo, el acceso oportuno a la vacuna o las vacunas en el momento en que éstas estén disponibles', afirmó Salas.

PRESIÓN HOSPITALARIA

Con el aumento de casos diarios y número de hospitalizaciones alcanzadas, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) anunció la apertura de 600 puestos de trabajo en el área de salud para abrir dos salas especializadas en cuidados intensivos.

El presidente de la CCSS, Román Macaya, insistió en que cada día hay más presión al sistema de salud y comparó la tasa de letalidad de otros países con la de Costa Rica (0,57%).

'Si tuviéramos la misma tasa de letalidad que Holanda, tendríamos hoy 1.775 muertos, que Suecia 2.764 fallecidos, que Panamá 1.304 fallecidos, que Chile 2.262 decesos, esto proporcionalmente hablando, nosotros hoy no hemos llegado ni cerca', manifestó Macaya en conferencia de prensa.

El jerarca añadió que esto ha sido gracias a un trabajo coordinado del Gobierno, instituciones y la población para atender la ola de contagios, e hizo un llamado a la 'colaboración de todo el país de manejar esto juntos, no hay recetas fáciles, no nos engañemos de que una apertura economía no implica contagios'.

EXIGENCIAS DE TRABAJADORES Y GRUPOS ECONÓMICOS

Este lunes trabajadores y propietarios de gimnasios, salones de belleza y barberías se manifestaron frente a la Casa Presidencial para pedir que les permitan abrir sus negocios, pues afirman que cumplen con las medidas sanitarias.

Por su parte, la Cámara de Industrias expresó su rechazo a las medidas restrictivas que rigen a partir de hoy y por dos semanas, que impiden la apertura de diversos negocios en el área metropolitana.

El Gran Área Metropolitana, donde hay más densidad poblacional, seguirá con alerta naranja. Los únicos establecimientos con atención al público habilitados ahí son supermercados, panaderías, carnicerías, venta de insumos agropecuarios, veterinarias, centros hospitalarios, servicios bancarios y financieros, así como funerarios, todos al 50 % de su aforo.

Por su parte, los sitios con alerta amarilla avanzan a la fase 3 de reapertura, en el cual pueden operar restaurantes, tiendas y gimnasios a un 50 %, lugares de culto con un máximo 75 personas, hoteles con un aforo del 100 % y zonas comunes al 50 %. EFE