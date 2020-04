Costa Rica tiene 595 casos y suma 56 recuperados por el nuevo coronavirus

San José, 12 abr. (EFE).- Costa Rica cerró este domingo la Semana Santa con un total de 595 casos positivos de coronavirus COVID-19, para 18 casos más en un día, y se registran 56 personas recuperadas.

El director de Vigilancia de la Salud, Rodrigo Marín, afirmó en conferencia de prensa virtual que se trata de 285 mujeres y 310 hombres entre el 1 y 87 años.

Hasta el momento hay 19 pacientes hospitalizados, de los cuales 14 se ubican en unidades de cuidados intensivos, un total de 56 se han recuperado y se han descartado 6.167 personas.

'Es importante indicar que no debemos ver solamente los casos positivos, sino que hay que valorar dos factores importantes. En otros países se habla de un 20 % que pueden llegar a ser hospitalizados y en Costa Rica hemos tenido un 9,6 % en hospitales y de pacientes en cuidados intensivos a nivel global es de 5 % y en Costa Rica ha sido de 3,9 %', afirmó Marín.

Además, desde que Costa Rica diagnosticó el primer caso el pasado 6 de marzo, se han contabilizado tres muertes. Las dos primeras ocurrieron el 18 y el 20 de marzo, ambos hombres de 87 años, mientras que el pasado miércoles 8 de abril se registró la tercera víctima, un hombre de 45 años.

Durante las últimas dos semanas, en promedio, Costa Rica aumenta diariamente unos 20 casos. Sin embargo, las autoridades han expresado que todavía no se ha llegado a la etapa más crítica, por lo que se debe continuar con las medidas de aislamiento e higiene.

'Estamos frente a un rival fuerte porque le ha ganado a todas las potencias mundiales: Estados Unidos, España, Italia, todos han caído contra el COVID-19. Hasta el momento vamos ganando pero necesitamos extremar las medidas para mantener los resultados, esto no se ha acabado, incluso por eso las medidas han sido extendidas hasta el 30 de abril', dijo Marín.

Datos oficiales indican que a este domingo 12 de abril hay 595 casos positivos, mientras que al domingo de 5 de abril eran 454 casos y al domingo 29 de marzo eran 314 casos.

'Desde el primer caso ha pasado 37 días y hoy tenemos 595 pacientes, uno aveces siente que las personas tienen confianza de que está bajo control. Es cierto que la línea se ha mantenido, la curva de crecimiento no es exponencial todavía, y esperamos que no ocurra todavía, porque no hay sistema de salud que lo aguante', expresó el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, Román Macaya.

El jerarca de salud añadió que desde la institución estatal harán todo lo que se pueda, mientras los recursos se los permitan, buscarán que la ciencia los oriente para buscar soluciones a la pandemia y pidió a la población mantener el aislamiento sin esperar la directriz o la medida obligatoria del Gobierno.

La mayor cantidad de personas contagiadas se encuentran en el cantón de San José con un total de 74 casos positivos, Alajuela suma 71, mientras que Santa Ana 31 y San Carlos 29, todas localidades ubicadas en el centro del país.

Desde mediados del mes de marzo, Costa Rica cerró sus fronteras para el ingreso de extranjeros, suspendió el curso lectivo y eventos masivos, incluidas las actividades religiosas de la Semana Santa.

Además, ordenó el cierre de sitios como bares, discotecas, parques, parques nacionales, playas, entre otros y está multando a quienes incumplan las órdenes.

El Gobierno no ha establecido una cuarentena obligatoria, excepto para la gente que regresa del exterior, pero sí ha ordenado una serie de restricciones para la circulación de vehículos. EFE