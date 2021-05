Costa Rica y Argentina acuerdan trabajar en una agenda de agricultura

San José, 14 may (EFE).- Costa Rica y Argentina acordaron este viernes trabajar en una agenda bilateral de cooperación enfocada en la agricultura sostenible que además sirva para impulsar estrategias a nivel regional, informó el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

El ministro de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, Renato Alvarado, y el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina, Luis Basterra, sostuvieron una reunión virtual en la que también participó el director general del IICA, Manuel Otero, con el fin de analizar la agenda bilateral.

Los funcionarios acordaron explorar la cooperación y posiciones conjuntas en áreas como seguridad alimentaria, desarrollo sostenible, agricultura familiar, cuestiones de género y responsabilidades comunes, así como opciones de cooperación triangular junto al IICA.

'Vemos la pandemia como una ocasión para poner sobre la mesa que la agricultura es el motor del desarrollo rural, porque ha quedado claro que el sector agropecuario genera riqueza y oportunidades allí donde todavía no llegan industrias de alta tecnología”, dijo Alvarado.

'No podemos seguir pensando en la sostenibilidad ambiental si no pensamos en la sostenibilidad de nuestra agricultura', enfatizó el ministro costarricense, tras reconocer que, a pesar de los esfuerzos ambientales de su país, no se ha tenido una visión clara 'de cómo resarcir a los agricultores por el esfuerzo que hacen para mitigar las emisiones'.

'Los pequeños agricultores y agricultoras deben tener acceso a instrumentos y mercados que les permitan salir adelante. Debemos pensar cómo hacemos para enamorar a nuestros jóvenes de la agricultura, de manera que no abandonen el campo”, apuntó.

Por su parte, el ministro argentino Basterra agradeció la colaboración del IICA en la definición de lineamientos estratégicos por parte del Consejo Agropecuario del Sur (CAS) y destacó la importancia de acercarse a los países vecinos de continente para trabajar en una visión regional compartida hacia la Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU, que se realizará en septiembre.

“Una primera definición que hemos alcanzado es que las Américas somos grandes proveedores de alimentos y la segunda es que lo hacemos con clara conciencia del inmenso capital natural del que dispone nuestro continente. Somos principales proveedores de alimentos, pero también de servicios ecosistémicos”, afirmó.

Basterra fue enfático cuando señaló la necesidad de acordar una estrategia continental y construir políticas comunes, y aseguró que Argentina desarrolla agricultura de manera sostenible.

'Argentina hace 30 años instrumenta mecanismos que han permitido la recuperación de la capacidad de los suelos. La generación que está produciendo hoy le entrega a la próxima un mejor suelo del que recibió. Esto es porque valoramos nuestro capital natural y el rol que le cabe en el mundo”, dijo.

Por su parte, Otero resaltó la disposición del IICA para colaborar en la construcción de una agenda común de América con vistas a la cumbre global. EFE