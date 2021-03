Coudet: 'Al Real Madrid le está dando resultado jugar con tres centrales'

Vigo, 19 mar (EFE).- El argentino Eduardo Coudet, entrenador del Celta de Vigo, apuntó este viernes que ganar al Real Madrid tiene 'otra transcendencia' aunque suponga sumar los mismos puntos que ante otro rival, y destacó que al técnico francés Zinedine Zidane le está dando buen resultado su apuesta por una línea de tres centrales.

'Tenemos que ver lo que van a hacer porque vienen utilizando otro sistema de juego pero tienen grandes jugadores que se pueden adaptar a cualquier esquema. Jugar con tres centrales les está dando resultado, pero no sabemos si lo harán así. Preparamos los partidos para ganar y ésa es nuestra intención. En la ida hicimos un buen partido, pero no nos llegó', comentó.

El preparador celeste mostró su respaldo al técnico francés, al que superar la eliminatoria europea ante el Atalanta le ha dado tranquilidad.

'Todos convivimos con las críticas y está ocupando un lugar de una dimensión más que importante, donde la exposición a la crítica es mayor. Yo no dejo de pensar que estamos ante un entrenador de una jerarquía enorme. Lo debe tomar como natural porque es lo que te pasa cuando estás sentado en ese lugar', dijo sobre las críticas a Zidane.

Avanzó que el Celta no se encerrará atrás porque 'no lo sabemos hacer', y dejó claro que Iago Aspas seguirá siendo indiscutible en el equipo titular a pesar de su sequía goleadora -todavía no ha visto puerta en el 2021-.

'Es un jugador transcendental para nosotros y si me dices que de aquí a mil días no hace ningún gol, lo pondría en todos los partidos sin dudarlo', comentó Coudet, para quien será fundamental que su equipo sea capaz de 'minimizar' los errores ante un rival con 'una pegada brutal'. EFE

1010153