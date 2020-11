Coudet: “Aspas es un futbolista distinto”

Vigo, 29 Nov (EFE).- Eduardo Coudet, entrenador del Celta de Vigo, destacó “el gran partido” que hizo su equipo ante el Granada (3-1), consideró justa la victoria y elogió al internacional español Iago Aspas, un futbolista “extraordinario” y “distinto”.

“No se me pasó por la cabeza que se nos escaparan los puntos, uno siempre tiene confianza. No obstante, son cosas que pasan cuando los equipos vienen torcidos. Volver a la victoria no es fácil”, comentó el técnico argentino.

Coudet dijo que la primera parte de lo suyos fue “muy buena” aunque siguen cometieron “algunos errores” que necesitan mejorar, y ahondó en las numerosas ocasiones que creó su equipo en el primer tiempo.

“Me quedo tranquilo con lo que generó el equipo. Tratamos de llevar siempre una idea y sostenerla durante los 90 minutos. Los cambios entraron bien y a veces también es un poco de suerte”, destacó.

Preguntado por la exhibición futbolística de Aspas y su ausencia de las últimas convocatorias del seleccionador español Luis Enrique Martínez, respondió que “los momentos de los equipos muchas veces marcan las convocatorias de las selecciones. Aspas es un futbolista extraordinario y no me sorprende, disfruto de tenerlo cerca. Es un jugador distinto, desequilibrante, y por suerte lo tenemos nosotros”.

Coudet también desveló que el internacional turco Okay Yokuslu le pidió disculpas por su expulsión minutos después de que entrara en el terreno de juego.

“No creo que lo de Okay haya sido una reacción por no haber iniciado el partido. Es un gran chico, un gran profesional y ha pasado por el vestuario a pedirme disculpas. Uno que ha jugado al fútbol mucho tiempo sabe que esas reacciones son de momentos y uno se arrepiente después”, explicó. EFE

