Coudet: “El arbitraje español es bueno en líneas generales”

Vigo (España), 24 abr (EFE).- El argentino Eduardo Coudet, entrenador del Celta de Vigo, considera que el arbitraje en el fútbol español es “bueno en líneas generales”, por eso instó a no hablar de la polémica actuación de Gil Manzano en su último partido contra la Real Sociedad en Anoeta.

“No creo que podamos corregir nada en estos momentos, así que ya está. Si estaban bien o mal, no importa. No hay nada de quÉ quejarse, no hay que poner excusas. El arbitraje es bueno en líneas generales”, comentó el técnico celeste en su comparecencia ante los periodistas antes de recibir al Atlético Osasuna en Balaídos.

Preguntado por la entrada de Aritz Elustondo sobre Santi Mina, en la que los celestes reclamaron tarjeta roja, dijo que fue “muy confusa” porque “pasó de ser falta a favor de la Real a falta a favor del Celta”.

“Cuando el VAR llama normalmente es para tomar una decisión más importante. No sé juzgar, por eso hablamos de las interpretaciones”, reiteró el entrenador del Celta, que se congratuló de que Santi Mina no se lesionase porque “la jugada es dura”.

Coudet no cree que el suyo sea un equipo “agresivo” a pesar de ser al que más faltas le señalan de LaLiga y el segundo más amonestado (91), sólo superado por el Getafe (97).

“La primera intención es más desde el juego que ser un equipo brusco. Queremos recuperar lo más rápido posible el balón y eso lleva a tener una dinámica, una intensidad y una reacción ante la pérdida que puede llevar a eso. No somos un equipo que golpee”, indicó. EFE

