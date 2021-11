Coudet: “El primer tiempo no me gustó”

Vigo (España), 20 nov (EFE).- El argentino Eduardo “Chacho” Coudet no escondió su enfado por el “mal” primer tiempo de su equipo este sábado ante el Villarreal, pero aplaudió la reacción de sus jugadores en el segundo, en el que, a su juicio, fueron “mejores” que el rival.

“Volvimos a remontar un buen resultado, pero no siempre se puede dar de esta manera. El primer tiempo no me gustó, tuvimos demasiadas pérdidas donde no podíamos hacerlo, pero luego en el segundo nos vi mejor. Nos quedamos con un punto ante un rival que tiene una de las mejores plantillas de LaLiga”, indicó en su comparecencia ante los periodistas.

El técnico del Celta de Vigo no quiso valorar el planteamiento inicial de Unai Emery: “Seguramente fue por un respeto hacia nosotros, pero cada uno juega a lo que quiere o a lo que puede. No me gusta opinar del equipo rival”.

Recordó que el suyo es el equipo que “menos va por delante” de LaLiga, por eso considera que necesitan mejorar “tanto en la ambición de inicio como en la mentalidad” porque siguen regalando muchos minutos a sus rivales. EFE

