Coudet explica su relación con Bragarnik

Vigo (España), 11 feb (EFE).- El argentino Eduardo Coudet, entrenador del Celta de Vigo, explicó este jueves su relación con su compatriota Christian Bragarnik, máximo accionista del Elche, al que los celestes reciben este viernes en Balaídos, un partido que no será “especial” para el técnico del conjunto gallego.

“Christian es un amigo mío, es abogado y es el hombre que pongo por delante cada vez que hay que arreglar un contrato, pero yo no tengo nada que ver con su oficina de representación ni su staff de trabajo”, aseguró el entrenador del Celta en la rueda de prensa previa al duelo de mañana en Balaídos.

En este sentido, Coudet, que sustituyó en el cargo a Óscar García Junyent el pasado mes de noviembre, aclaró que ambos no tienen “una relación directa” de representación, aunque Bragarnik sea su agente desde sus inicios como técnico.

“No es un partido diferente ni algo en lo que piense porque en Argentina ya me he enfrentado a más de un club en el cual él tiene gravitación”, insistió el entrenador del Celta, quien avanzó que “en la previa y en el post- partido” no hablará con el máximo accionista del Elche porque “el fútbol es una competencia total y yo quiero ganar”. EFE

