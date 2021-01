Coudet: “La continuidad de Olaza depende de una cuestión económica'

Vigo (España), 24 ene (EFE).- El argentino Eduardo Coudet, entrenador del Celta de Vigo español, aseguró que la continuidad del defensa uruguayo Lucas Olaza en el club gallego depende únicamente de una cuestión económica, porque deportivamente el internacional celeste no tiene nada que demostrar.

Olaza regresará al Boca Juniors si el club argentino no rebaja no rebaja los 4 millones fijados en su cláusula de compra obligatoria, en el caso de que dispute 20 partidos de Liga. Y ya ha disputado diecinueve.

“Es una situación económica. A veces son temas donde no podemos participar. Deportivamente no hay cuestionamiento, ni mío ni de los directivos. Pero la realidad que vivimos hoy no permite al club hacer o ejecutar lo que está firmado en el contrato”, explicó.

En este sentido, el preparador argentino mostró su deseo de que el futuro del defensa se solucione “lo más rápido posible”.

El 'Chacho' Coudet dijo, asimismo, que desconoce si el fichaje de su compatriota Franco Cervi (Benfica) entra dentro de “las posibilidades” económicas del Celta,

Respecto al empate contra el Eibar, el preparador argentino lo consideró 'injusto'. “Marcaron en su único tiro”, dijo Coudet, que celebró la inminente vuelta de Iago Aspas: “Para nosotros, es importantísimo en todos los aspectos, pero sobre todo en el futbolístico”.

“Es el jugador más importante que tenemos y el que nos hace la diferencia”, apuntó el técnico celeste, que mostró su enfadopor el gol encajado. 'De un error donde había una salida más tranquila, nos acaban haciendo su gol”.

“Fue un error técnico, ya ni conceptual. Fue un mal control y lo pagamos”, puntualizó Coudet, que incidió en los números de su equipo sin Aspas: “Casi entramos en guiness en cuanto al resultado por esa estadística'. EFE

