Coudet: “Me encantaría hacer un proyecto a largo plazo”

Vigo (España), 29 abr (EFE).- El técnico argentino Eduardo Coudet aseguró este jueves que le encantaría iniciar un proyecto “a largo plazo” en el Celta de Vigo, del que se hizo cargo a mediados de noviembre hundido en el último puesto de LaLiga Santander española y al que cinco meses después tiene con la permanencia sellada a falta de cinco jornadas para el final del curso.

“Se ha dado todo muy rápido desde mi llegada. Estaba en Brasil y de repente, en menos de cinco días, estaba entrenando en España. Hay muchas cosas que se deben charlar con tranquilidad. Nos tenemos que sentar. Más allá del diálogo constante que hay con la directiva, poder sentarnos y planear algo con mayor tranquilidad”, comentó el preparador.

“Ahora la dinámica de los partidos prácticamente no te deja mirar para adelante. No nos hemos sentado a hablar de una proyección y ver en qué estamos todos de acuerdo y en qué no. Pero a mí me encantaría hacer un proyecto a largo plazo”, añadió en la víspera de recibir al Levante en Balaídos.

El sustituto de Óscar García Junyent ve “un compromiso” de los dirigentes para que el Celta siga creyendo deportivamente, algo que a él le ilusiona porque entiende que es “un buen momento” para ese crecimiento.

“Cuando termine la temporada nos juntaremos con la directiva a hablar y proyectar. Si estamos todos de acuerdo, armar algo bueno para continuar. Si no es así, el fútbol es dinámico y ustedes ya lo saben. Yo me siento muy cómodo, muy a gusto y agradecido porque me eligieron cuando tuvieron que buscar entrenador. Eso no lo olvido”, insistió. EFE

