Coudet: 'No dejo nunca de creer en mis jugadores'

Getafe (Madrid), 25 oct (EFE).- Eduardo Coudet, entrenador argentino del Celta, declaró este lunes, después de ganar 0-3 al Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez, que nunca deja de 'creer' en sus jugadores aunque se encuentre en una mala racha de resultados.

Con la victoria frente al conjunto madrileño, el Celta tomó aire y se alejó de los puestos de descenso después de un mal inicio de curso. Coudet, se mostró satisfecho por el trabajo de su equipo.

'El Getafe es un rival incómodo siempre, hicimos un buen partido, manejamos bien el balón e hicimos situaciones. Después del 0-2, con la expulsión, se facilitó todo. Pero hicimos un buen partido. Necesitábamos ganar. EL rendimiento del equipo era bueno. Cerramos una muy buena jornada preparándonos para el partido del jueves. Contento por los jugadores y por la gente de Vigo que vino', señaló.

'Nunca dejo de creer en mis jugadores. Trabajan de una manera fenomenal en el día a día. Tenemos en el campo muchos ofensivos y muy buenos definidores. A veces las rachas en el fútbol no se pueden explicar. Tiramos uno al palo en el día anterior y otras dos el anterior y así. Pero el rendimiento del equipo ha sido bueno. Tenemos que intentar seguir haciendo buenos partidos y ganar. Es lo más importante de este deporte', agregó.

Sobre la expulsión de Djené Dakonam, que vio una roja directa por una entrada sobre Santi Mina en la segunda parte, reconoció que no vio la jugada por lo que, en ese caso, no puede opinar.

'Si ha sido justa o injusta lo pueden valorar mejor los periodistas. Pero no ha sido determinante, el equipo estaba haciendo un gran partido. Once contra once íbamos dos goles por delante y manejando bien los tiempos del juego'.

Además, no quiso opinar sobre el Getafe, porque, aseguró, no le 'gusta hablar del rival', pero dejó claro que en la previa del choque sabía que el conjunto madrileño iba a ser un equipo 'incómodo'.

'Esta es una cancha difícil para el Celta normalmente. Los números, que muchas veces tenemos en la previa, decimos que las estadísticas son negativas. Vamos tratando de ir cambiando esas estadísticas. Hoy, una vez más, en un campo muy esquivo, hicimos un gran juego', manifestó.

Por último, habló sobre si cree que se ha podido romper la mala racha anotadora del Celta este curso: 'Lo fundamental es el día a día. Ellos no dejan de creer en la forma y en la idea. Sé que tengo buenos jugadores y con gol. El fútbol presentaba estas cosas. Lo que más teníamos el año pasado era una media de dos goles o más por partido. Ahora no encajamos tanto, pero espero que esto sea un punto de partida para marcar en todos los partidos', culminó. EFE

