Coudet sobre la llegada de nuevos refuerzos: 'Tengo confianza'

Vigo, 30 ene (EFE).- El argentino Eduardo Coudet, entrenador del Celta de Vigo, aseguró este sábado tener “plena confianza” en los dirigentes del club, aunque asume que tendrán que esperar hasta el último momento para cerrar la llegada de nuevos refuerzos.

“La directiva se ocupa de los movimientos que puede haber. Está muy enfocada en eso. El presidente, Antonio -Chaves, director general-, Felipe -Miñambres, director deportivo- y yo estamos en contacto en todo momento. No están preocupados, sino ocupados y eso me deja tranquilo. Tengo plena confianza en ellos. Seguro que algún movimiento va a pasar”, afirmó.

En la rueda de prensa previa al choque contra el Granada, Coudet dijo estar convencido de que tendrán “buenas noticias” en estos últimos días de mercado, no quiso dar pistas sobre posibles candidatos y tampoco habló de posiciones porque “a lo mejor el mercado no nos brinda esa opción que queremos pero sí otra”.

Confirmó que el lateral uruguayo Lucas Olaza y el centrocampista turco Okay Yokuslu no viajan a Granada porque están “concretando sus situaciones”, y dejó entrever que el argentino Augusto Solari no empezará como titular en Los Cármenes porque “su realidad es que ya había parado el torneo en Argentina y llevaba unos días sin entrenar”.

Apuntó que su próximo rival llega al partido “en una buena secuencia”, y elogió al conjunto dirigido por el gallego Diego Martínez aunque cree que con la vuelta de Iago Aspas las opciones de victoria aumentarán para los suyos.

“Nos vamos a enfrentar a un rival muy duro, con jugadores de características distintas y con futbolistas desequilibrantes”, subrayó Coudet, que habló del regreso del internacional español: “No es que perdamos confianza sin él, sino que perdemos a Iago Aspas, que no es poco. Es muy importante en el juego para nosotros y un referente en el grupo. Es un regreso más que importante en todos los aspectos”. EFE

