Courtois ante el club que le quiso fichar: Estaba centrado en volver a Madrid

Madrid, 25 nov (EFE).- Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid, desveló el interés del PSG cuando era portero del Chelsea y las conversaciones que el club parisino mantuvo con su representante, pero dejó claro que él solo 'estaba centrado en volver a Madrid' y que ahora está 'muy contento' como jugador madridista.

'Tengo mucho respeto por el PSG. Es cierto que cuando estaba en el Chelsea preguntaron por mí, tuvieron conversaciones con mi agente pero yo estaba centrado en volver al Real Madrid. En el futuro nunca se sabe, es un gran club, pero ahora estoy muy contento en Madrid y no pienso en eso ahora mismo', dijo en rueda de prensa.

Para que el Real Madrid derrote al PSG en el Santiago Bernabéu, el portero señaló que deben 'salir fuerte desde el primer minuto' y mantener la misma concentración todo el encuentro. 'Nos faltó un poco de intensidad al principio ante la Real el sábado y hay que aprender de eso. Mañana será un gran partido y hay que salir intenso desde el primer minuto hasta el 95'.

Con su rendimiento actual, Courtois ha convertido la crítica en elogios y se ha ganado el respeto de la afición madridista. 'Lo único que puedo hacer es dar todo de mí mismo cada partido para intentar estar en el corazón de los madridistas. Eso se gana en el campo con actuaciones, ganando partidos y títulos, no se gana con palabras'.

Destacó que para él lo importante es escuchar a Zinedine Zidane y no el ruido de fuera. 'Como portero no puedes perder la confianza en ti mismo, hay que entrenar a tope, pensar en ayudar al equipo y no en lo que dicen. Escucho al míster que es quien me ve cada día y eso es lo importante'.

Nada cambiará para Courtois por tener rivales de la entidad de los delanteros del PSG enfrente. 'Trabajo todos los partidos de la misma manera, no pienso si enfrente está Cavani, Neymar o Mbappé o si juego contra el Celta o el Leganés porque todos tienen jugadores con calidad para meter goles. El PSG tiene a varios de los mejores del mundo pero hay que estar siempre preparado'.

Y defendió que 'Neymar es Neymar' y como uno de 'los mejores del mundo siempre está bien'. Courtois defendió el sentimiento con el que llega la plantilla del Real Madrid a la gran cita, sin pensar en el duro palo recibido en el Parque de los Príncipes.

'Revancha no. Ese partido nos ayudó para aprender, no hicimos buen partido y hemos mejorado mucho últimamente. Es un día para ver como estamos. Nos enfrentamos a un gran equipo y estamos en gran momento. No es revancha medirte a un grande que aspira a ganar la Liga de Campeones. Queremos mostrar que estamos a tope'. EFE