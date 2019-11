Courtois: 'Es penalti; ahora es complicado saber cuando es mano y cuando no'

Madrid, 2 nov (EFE).- Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, denunció que 'es penalti' la mano de Feddal dentro del área no señalada por el colegiado Sánchez Martínez y reconoció que los futbolistas no saben 'cuando es mano y cuando no' tras los últimos cambios de reglamento.

'Diría que es penalti pero las manos dentro del área es complicado saber cuando es mano y cuando no', denunció Courtois en zona mixta. 'Lo vimos en el vestuario, pero ya acabó el partido y no podemos protestar por algo que ya ha pasado'.

Courtois lamentó la falta de gol del Real Madrid pero destacó el buen partido de Joel, portero del Real Betis. 'En general hicimos un buen partido, hemos fallado pases pero hemos creado muchas ocasiones y Joel ha hecho tres paradas de mérito muy buenas. Es una pena no haber ganado, sabíamos los resultados de los otros equipos y estábamos siendo muy sólidos. Nos ha faltado el gol pero van a llegar'.

El portero madridista destacó la igualdad que reina en LaLiga en una jornada en la que perdió el Barcelona y empató el Real Madrid. 'Ganar hoy en día en el fútbol no viene hecho, no es tan fácil, tuvimos ocasiones para ganar y no ha sido posible. Es una oportunidad perdida, no vamos a bajar los brazos y ya pensamos en ganar un partido importante ante el Galatasaray'.

'Hemos hecho un partido para ganar, no se puede quitar mérito al Betis, no es mal equipo aunque venía abajo en la tabla y encajando goles. No significaba que le enchufásemos tres o cuatro, si hubiese sido legal el tanto de Eden habría sido otro partido pero los porteros han hecho buenas paradas', añadió. EFE