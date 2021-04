Courtois: “Hazard está muy bien”

Madrid, 24 abr (EFE).- Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid, destacó a su compatriota Eden Hazard, que volvió este sábado frente al Betis 42 días después tras su enésima lesión, asegurando que “está muy bien”, aunque lamentó que no hubiera disparado en una ocasión que tuvo en la frontal en el minuto 85.

“Se le ha visto fino, con chispa. Lleva entrenando con nosotros dos o tres semanas y está muy bien. Me da pena que no haya chutado ahí porque tenía una buena posición, quizá ha visto a Vinicius bien posicionado, pero a veces tiene que ese un poco más egoísta, aunque él no es así”, dijo en Movistar+.¡

“Le vemos bien y va a ser importante de aquí a final de temporada con nosotros y luego en lo que viene con la selección”, amplió sobre un Hazard que, por lesiones, se ha perdido más partidos (45) de los que ha disputado (37) desde que llegó al Real Madrid en junio de 2019. EFE

1011880