Courtois: 'No dudo de mi mismo; hay gente que le gusta hablar'

Redacción deportes, 22 oct (EFE).- Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid, salió reforzado del Ali Sami Yen por dejar su portería a cero tras realizar tres paradas salvadoras, tras las que dijo que no duda de sí mismo y que es consciente de la exigencia del club en el que está, donde 'hay gente que le gusta hablar'.

'Se el portero que soy, nunca dudo de mi mismo. Ya sabemos donde estamos y hay gente que le gusta hablar pero a mi solo me interesan las críticas constructivas de mis compañeros y el entrenador', aseguró a Movistar.

Por encima de lo personal, Courtois se quedó con la reacción del equipo. 'Hoy era un parido importante para ganar oxígeno en un estadio con mucho ambiente donde aprietan mucho. Estuvimos muy atentos desde el principio, aunque tuvieron ocasiones que paré bien, era un partido de ida y vuelta, en la segunda parte hemos controlado más'.

Destacó el portero madridista que todos los jugadores estaban 'muy motivados' para firmar una reacción en Liga de Campeones. 'Estos partidos con ambientazo obligan a estar apretados para ganar el partido y hemos metido la intensidad que tenemos que poner cada día. Así vamos a ganar muchos partidos'.

Y solo lamentó la falta de pegada para sentenciar el duelo. 'Al final de partido vi en la pantalla que fueron 14 o 15 tiros a puerta. Son ocasiones que pudieron terminar en gol y nos complicamos un poco en ese aspecto pero estamos felices porque hemos ganado aunque pudimos meter el segundo gol'.

'Tenemos que seguir nuestra línea, trabajando esta semana, recuperando a jugadores lesionados para el partido contra el Leganés cuando empezamos con cuatro partidos en dos semanas', añadió.

Por último, fue claro al hablar del clásico y su deseo de que no se hubiese aplazado. 'A mi siempre me gusta jugar esos partidos. Me habría gustado jugar pero es una decisión y nunca sabes si te viene bien o mal no jugarlo. Todos los jugadores siempre quieren jugar un clásico y si fuese mañana mejor'. EFE.