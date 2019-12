Courtois: 'No hace falta un fichaje, veo bien a Karim y Jovic'

Madrid, 22 dic (EFE).- Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid, defendió que su equipo con Karim Benzema y Luka Jovic tiene cubierta la zona del 9 y aseguró que 'no hace falta un fichaje' en el mercado invernal.

'Veo muy bien a Karim y Jovic en los entrenamientos y en los partidos. Karim ha marcado mucho y a Luka en los partidos le han anulado goles en fuera de juego y ha rematado muchos palos. Es cosa de confianza. No creo que haga falta un fichaje, confío plenamente en el equipo', defendió en zona mixta.

'Hoy la pelota no quiso entrar, dimos tres palos y luego Unai jugó muy bien. No me preocupa porque hay suficiente calidad para hacer goles y defensivamente estamos bien. No creo que haya falta de gol porque otros días hemos ganado por tres de diferencia', añadió.

Courtois dejó una queja sobre el VAR, después de la realizada por la afición madridista por lo ocurrido en el clásico, pero se mostró partidario de su uso en el fútbol.

'Estoy a favor del VAR pero mi experiencia en el Mundial y en la Champions es totalmente diferente que en España. Quieren dar protagonismo al árbitro y no corregirle, como la jugada de Lenglet con Varane en el Camp Nou que no se entiende como no entran. Estoy a favor porque ayuda en fueras de juego y algunas acciones pero tienen que afinar un poco', dijo.

Y defendió un arbitraje como el que tuvo ante el Athletic aunque vio disparidad en las tarjetas. 'Los árbitros son honestos en su trabajo, hoy el árbitro ha dejado jugar más y no pitó todo, eso está bien porque somos dos equipos que nos gusta el juego físico. Lo único que no entiendo es como a ellos no les ha sacado amarilla ni por parar ataques ni por perdidas de tiempo'.

Por último, mostró su deseo de que regrese pronto su compatriota Eden Hazard. 'Le veo cada día mejor, ojalá ante el Getafe pueda estar pero es una fisura y no se puede forzar'. EFE