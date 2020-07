Courtois: Sabíamos que iba a ser duro; era importante no meterse en su juego

Madrid, 3 jul (EFE).- El belga Thibaut Courtois analizó la victoria del Real Madrid (1-0) frente a un Getafe que les puso en problemas para lograr los tres puntos, como sabían que iba a ser”, y declaró que lo “importante” era “no meterse en su juego” porque “te intentan sacar del partido”.

“Ante un buen Getafe sabes el partido que te espera, sabíamos que iba a ser duro y así ha sido. Al final sabemos cómo juega, cada uno juegan a su manera, están arriba porque esa manera funciona. Lo importante cuando juegas contra el Getafe es no meterse en su juego, te intentan sacar del partido; hay que tener la cabeza fría. Tuvimos bastantes errores, pero al final lo que cuentan son los tres puntos”, dijo en Movistar+.

“Ellos son muy intensos, con una presión muy buena; es un equipo que no te deja jugar desde atrás; están ahí arriba porque juegan a su manera y ganan puntos. Con centros y remates, presión arriba... es su juego”, añadió.

Un Courtois que evitó dar un porcentaje respecto al trabajo hecho para ganar el título de Liga: “No me gusta hablar de porcentajes. Había un entrenador belga que dijo algo así con los porcentajes y no me gusta (ríe). Tenemos que ganar los partidos, vamos a Bilbao que sabemos que es un partido complicado y después tenemos partidos difíciles; prefiero estar cuatro puntos arriba que cuatro abajo, pero no podemos estar con la euforia y desconcentrarnos en los partidos que vienen”, aseguró.

“Claro (que dependen de ellos mismos). Somos nosotros mismos quienes ganamos y quienes perdemos. Te puede tocar un rival muy duro, pero al final nosotros tenemos que hacer lo que hemos hecho desde el confinamiento. Todos hemos vuelto bien y se nota que estamos entregados en el campo”, amplió.

Por último, Courtois, quien volvió a dejar la portería a cero y sigue luchando por ser el portero menos goleado de LaLiga Santander, ponderó el trabajo defensivo de su equipo para lograr buenos resultados.

“Al final ganas partidos desde el inicio, desde el trabajo defensivo. Si hacemos el trabajo muy bien desde el portero hasta el delantero ganas. Yo no he dudado de mí mismo, sé lo que valgo, y no hay que bajar los brazos; eso ha hecho el equipo este año”, concluyó. EFE

