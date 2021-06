Cousins mostrará en Cannes el último episodio de su documental sobre el cine

París, 22 jun (EFE).- El Festival de Cannes anunció este martes que el cineasta irlandés Mark Cousins proyectará el próximo 6 de julio, día de la inauguración del certamen, el último episodio de 'The Story of Film: An Odyssey', su serie documental sobre la historia del cine.

Cousins, de 56 años, trabajó en 'The Story of Film: a New Generation' durante la actual crisis sanitaria y ese capítulo resultante, según los organizadores de Cannes, aborda una 'pregunta importante: ¿dónde estaban los cineastas cuando todo se paró?'.

Esta cinta sobre el cine mundial contemporáneo tiende un puente entre el 'antes' de la pandemia y este 'después' que según Cannes comienza con la 74 edición del certamen, que tendrá lugar entre los próximos 6 y 17 de julio.

Habla de 'las audacias visuales de los filmes proyectados en las salas, en los grandes festivales', y refleja 'la belleza del trabajo de los artistas' del sector cinematográfico.

Según Cannes, 'The Story of Film: a New Generation' es una invitación a mirar nuestro pasado reciente, las películas que se han quedado grabadas en la memoria, y la forma en que Cousins 'sigue contando la historia más bella de todas: la del amor al cine'.

El director es un viejo conocido del certamen: en 2013 presentó en la sección de Clásicos 'A story of children and film', y en 2018, en ese mismo apartado, 'The eyes of Orson Welles', donde analizaba la trayectoria del cineasta estadounidense a través de sus acuarelas, dibujos, carboncillos, óleos, bocetos y caricaturas. EFE