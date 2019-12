Coutinho desea seguir en el Bayern

Redacción deportes, 1 dic (EFE).- El centrocampista brasileño Philippe Coutinho mostró su deseo a permanecer en el Bayern Múnich, en el que juega durante esta temporada en calidad de cedido por el Barcelona, con opción de compra del conjunto alemán.

'Me siento muy cómodo. Planeo quedarme aquí por un año y me concentro en este momento. Pero si todo encaja me encantaría quedarme', indicó Coutinho en Kasing, un club de aficionados del Bayern, en la tradicional visita que los jugadores del club bávaro realizan anualmente por las fiestas de Navidad, según publica la página oficial de la Bundesliga.

Coutinho, que no rindió como se esperaba en el Barcelona, al que llegó hace dos años, en el mercado de invierno, traspasado por el Liverpool, se siente importante en el Bayern, que ha iniciado una nueva etapa con la llegada al banquillo de Hansi Flick en lugar de Nico Kovac.

'Hemos entendido bien su manera de entrenar y de jugar. Las cosas están saliendo bien por eso. Flick hace sentir a todos importantes. Estamos contentos pero conscientes de que hay mucho trabajo por hacer', indicó uno de los fichajes más caros de la historia del Barcelona.

El brasileño ya había reconocido sentirse cómodo en el fútbol alemán. 'Algunos de mis compañeros de Brasil me han preguntado cómo me van las cosas en el Bayern. Les dije lo feliz que estoy de estar allí. Mis compañeros, el club, los aficionados, los medios de comunicación me dieron una gran bienvenida y quiero retribuirlo con goles y actuaciones sobre el terreno de juego', declaró en una entrevista a Sport Bild.

Coutinho llegó el pasado verano al Bayern Múnich después de una etapa complicada en Barcelona. El club alemán pagó 8,5 millones por la cesión y disponen de una opción de compra por 120 millones. EFE