CPI debe investigar a máximos responsables de 'represión' en Venezuela: AI

Caracas, 4 nov (EFE).- La directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara Rosas, aseguró este jueves que la Corte Penal Internacional (CPI) debe investigar a los altos responsables de los hechos de 'represión y control' en Venezuela.

'Para que sea efectiva, la CPI debe comenzar lo antes posible, y debe investigar de manera imparcial a los máximos responsables de la política sistemática de represión y control social en Venezuela, desde al menos 2014, tal y como señaló la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas en sus informes de septiembre de 2020 y septiembre de 2021', indicó AI en un comunicado.

Asimismo, exhortó al fiscal de la CPI, Karim Khan, a escuchar a las víctimas que 'aún no han visto la justicia' y reconocer que la intervención de su despacho es 'urgente' para que se investiguen con prontitud y eficacia los 'crímenes de lesa humanidad en Venezuela'.

Guevara Rosas señaló que aunque el principio de complementariedad insta al fiscal de la CPI a pedir a las autoridades investigaciones independientes e imparciales, no deben considerarse solo procedimientos estatales 'bajo cualquier costo'.

'En particular, cuando los Estados no están realmente dispuestos o no son capaces de investigar y enjuiciar por sí mismos los crímenes de derecho internacional, incluidos los altos cargos o los máximos responsables', agregó.

Igualmente, dijo que el enfoque de Khan debe garantizar que los derechos de las víctimas y supervivientes de violaciones de DDHH en el país sean respetados y cumplidos por la Corte y dentro de Venezuela.

'Es primordial que las personas defensoras de derechos humanos que han buscado justicia ante la CPI sean protegidas contra cualquier represalia', puntualizó.

El miércoles, Khan anunció que abrirá formalmente una investigación por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad en la nación caribeña, si bien aclaró que, por ahora, 'no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo'.

El anuncio llegó luego de tres días de visita a Venezuela del fiscal de la CPI, Karim Khan, quien compareció ante los medios junto al presidente Nicolás Maduro para firmar un memorándum en el que se explica que la entidad que dirige 'ha concluido el examen preliminar de la situación en Venezuela'.

'(La Fiscalía) ha determinado que procede abrir una investigación para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma', destacó.

El caso se remonta a 2018, cuando la Fiscalía de la CPI comenzó una investigación por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad, desde al menos abril del 2017, durante las manifestaciones y malos tratos a opositores en algunas cárceles. EFE

