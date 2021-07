Craviotto: 'No pasan las horas, estoy deseando que llegue el momento'

Tokio, 22 jul (EFE).- El piragüista Saúl Craviotto, abanderado de España este viernes en la ceremonia inaugural de los Juegos de Tokio junto a la nadadora Mireia Belmonte, está 'nervioso' y siente 'que no pasan las horas' para que llegue el que considera que será 'el momento más bonito' de su carrera como deportista.

'No tengo mucha idea de cómo va a ser. No sé si es una bandera, si van a ser dos. Me recoge el bus a las 8 de la mañana y tengo siete horas de viaje a Tokio y siete de vuelta al día siguiente, pero estoy deseando que llegue', dijo en una teleconferencia de prensa desde Kyotango, donde está concentrada su selección.

El miembro del K4 español que aspira al oro, que en el caso de Craviotto se sumaría a sus otras cuatro medallas olímpicas, afirmó que la celebración de los Juegos de Tokio 'es ilusionante para la humanidad en general'.

'Esto engloba a todos los continentes, países y culturas. Que podamos competir es ilusionante, que la gente que vea la ceremonia por televisión se quede con eso', recomendó.

'Ojala que arranquemos alguna lágrima, que alguien chille o se levante del sofá. Todos los hemos pasado mal, todos conocemos a alguien que se ha visto afectado por el covid, mi entrenador perdió a su padre', recordó Craviotto.

El piragüista catalán indicó que en los últimos meses 'la palabra clave para los deportistas ha sido adaptación' y lo mismo sucede con las duras condiciones de estancia en Japón. 'Si tienes que hacerte un test de antígenos cada mañana, te lo haces y a seguir'.

Craviotto indicó que ha vivido 'en una burbuja' para aislarse de las noticias que apuntaban a una cancelación de los Juegos y ahora solo piensa en dejarse 'la piel' para obtener otra medalla.

Mireia Belmonte, que llegó el miércoles de Barcelona y está aún 'en fase de acomodación' al horario japonés, indicó desde la Villa Olímpica que ser abanderada es el último sueño, tras cumplir el Pekín el de ser olímpica, en Londres el de ganar medallas y en Río el de obtener un oro.

'Lo siento como un orgullo y una recompensa', dijo.

'Va a ser un momento único que tendré la suerte de compartir con Saúl', añadió, tras informar a este de que llevarán solo una bandera entre los dos. 'Aunque esta ceremonia será diferente, será también especial'.

La nadadora destacó como 'todo un hito' que una mujer y un hombre puedan compartir la condición de abanderados y se mostró feliz de protagonizar el estreno de esta iniciativa.

Belmonte pidió al público, ausente de los estadios en Tokio, que viva los Juegos 'con tanta ilusión' como los deportistas.

'Tenemos muchas restricciones pero el espíritu olímpico vive entre nosotros y todos estamos en las mismas condiciones', afirmó.

La también cuádruple medallista dijo que 'es normal que salgan positivos' si se hacen controles a diario a todos los deportistas.

Los dos abanderados estuvieron acompañados por el presidente del COE, Alejandro Blanco, que anticipó que será uno de los que deje escapar una lágrima mañana en el Estadio Nacional.

'Lloraremos. Tenemos los dos mejores abanderados del mundo. Por resultados y por ser dos grandes ejemplos de los valores del olimpismo', dijo.

'Mañana es un día especial para ellos. Es un lujo para España. Que el COI haya decidido que un hombre y una mujer porten la bandera es un acierto porque es lo que representa el equipo olímpico español: la igualdad, el desafío y la España sin complejos, igualitaria e integradora', señaló.

Blanco dijo que la participación en el desfile de los deportistas que compiten al día siguiente, el 24, es una decisión que tomarán ellos mismos.

Por parte de los comités solo pueden asistir a la ceremonia el presidente y el secretario general del COE.

'Nadie más, ni embajadores, ni secretarios de Estado, ni invitados... Va a ser una ceremonia para la televisión. Hasta los patrocinadores TOP tienen dos entradas', indicó.

A menos de 24 horas de la inauguración Blanco se mostró 'inquieto por cosas aún no solucionadas'.

'Hay personal de apoyo que no está alojado en la Villa Olímpica y que es importante para que los deportistas estén tranquilos. Pero a los deportistas los veo mentalizados y con ganas de empezar a competir para demostrar su valía', afirmó. EFE

nam/jad