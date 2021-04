Crecen las protestas por el desalojo de familias palestinas en Jerusalén Este

Jerusalén, 16 abr (EFE).- Cientos de israelíes y palestinos protestaron hoy en Jerusalén Este ocupado por el inminente desalojo de familias palestinas de un estratégico barrio de la ciudad en favor de organizaciones de colonos que reclaman su propiedad.

Las decisiones judiciales responden a demandas presentadas por conocidas organizaciones colonas que solicitaron la recuperación de bienes en Jerusalén Este que fueron propiedad de judíos antes de 1948, en virtud de leyes que no se aplican a propiedades palestinas en la zona oeste israelí.

'El Gobierno y los colonos israelíes no tienen ningún problema en desplazar a miles de palestinos en nombre del 'derecho al retorno' a propiedades antes de 1948, mientras afirman enérgicamente que los millones de israelíes que viven en propiedades palestinas antes de 1948 no pueden ser desalojados', denunció la ONG israelí Paz Ahora (Peace Now).

Las órdenes judiciales afectan al vecindario de Sheij Yarraj, próximo a la Ciudad Vieja, poblado principalmente por palestinos refugiados y sus descendientes tras la creación de Israel en 1948, por un acuerdo entre la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Medio (UNRWA) y Jordania, que administró la zona hasta la ocupación de 1967.

La familia de la joven palestina Muna al Kurd, y otras tres más, tienen hasta el próximo 2 de mayo para abandonar la vivienda; otros deben desalojarlas en agosto y la de Mohamad Sabag todavía está en proceso de apelación.

En total son ocho familias con unos 80 miembros, cuenta a Efe Sabag, uno de los afectados, que teme tendrá que afrontar el mismo final que otra evacuación que afectó a sus vecinos en 2009 tras un procedimiento judicial similar.

Desde el ultimátum judicial, las protestas se repiten casi cada semana en Jerusalén Este y el pasado viernes derivaron en enfrentamientos con la Policía israelí, lo que hoy motivó una mayor participación, que incluyó a diputados del Parlamento israelí de la Lista Unida árabe.

La zona oriental de Jerusalén está anexionada desde 1980, por lo que Israel impone sus leyes civiles, aunque la mayoría de la comunidad internacional sigue considerándola territorio ocupado palestino, junto a Cisjordania y Gaza.

'Es necesario decir que el Gobierno de ocupación no quiere solo el vecindario de Seij Yarraj, sino que planifica establecer un gran y extenso proyecto colonial que incluye Sheij Yarrah, Wadi al Yos, Ras al Amud y otros barrios. Unir todo Jerusalén este al oeste', considera al Kurd.

Desde principios de 2020, el Tribunal de Distrito de Jerusalén ha emitido 14 órdenes de evacuación que afectan a 36 familias palestinas -165 miembros- en los barrios de Sheij Yarraj, Batan Al Hawa y Silwan, todos cercanos a la Ciudad Vieja, de gran importancia estratégica. EFE