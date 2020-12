Crew se presenta favorito ante Revolution en la final Conferencia Este

Columbus (Ohio, EE.UU.), 5 dic (EFE).- Todo está listo para que el Crew de Columbus y el Revolution de Nueva Inglaterra definan al campeón de la Conferencia Este dentro de la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos cuando se enfrenten en el partido de la final.

La ventaja de campo del Crew, que volverá a jugar en el MAPFRE Stadium, le permite salir como favorito, como ya hizo en el duelo anterior de la semifinal ante la nueva franquicia del Nashville SC, al que al final ganó por 2-0, pero tuvo que hacerlo en la prórroga.

Sin embargo, el entrenador del Crew, Caleb Porter, reconoció que su equipo necesita elevar aun más el nivel de juego ante un rival como mayor experiencia y excampeón de la MLS como es el Revolutión, con dos jugadores claves como son el centrocampista español Carles Gil, y el delantero argentino Gustavo Bou.

Además, como reconoció Porter, están dirigidos por el veterano Bruce Arenas, a quien considera el mejor entrenador estadounidense en la historia del fútbol.

'Se trata de un profesional excepcional, con el que siempre he tenido una gran relación', reconoció Porter ante los periodistas. 'Probablemente hablo con él más que con cualquier otro entrenador de la liga'.

De hecho, reconoció que se trataba de uno de los mentores que ha tenido siempre en su carrera como profesional en el banquillo.

'He tenido muchas discusiones con él, de hecho, este año, y siempre ha sido un mentor. Y para mí, es el mejor entrenador estadounidense de todos los tiempos', agregó Porter. 'Cuando vemos los campeonatos que ha ganado en todos los niveles, el tipo es un ganador'.

Porter dijo que su equipo se iba a enfrentar a un rival en el que el máximo responsable técnico se trata de un entrenador increíble, aunque no reciba suficiente crédito tácticamente, pero lo es también en ese apartado.

'Sabe cómo armar un equipo, aprieta los botones correctos. Y no es de extrañar que su equipo esté donde está', subrayó Porter. 'Si no queremos vernos sorprendidos como le paso a Orlando SC, en el partido de semifinal, debemos hacer nuestro mejor fútbol'.

De nuevo, el tridente formado por el portugués Pedro Santos, el argentino Lucas Zelarayán y el estadounidense Gyasi Zardes, tendrá que ser decisivo en el juego tanto de contención como de ataque del Crew. Los tres fueron claves en la victoria ante el Nashville SC.

Mientras que Arena también mostró 'admiración' por lo conseguido con Porter al frente del Crew y el mismo sentir en cuanto que su equipo debía elevar el nivel de juego que tuvo frente al Orlando City SC, si quería conseguir la victoria.

'Cierto que estamos en la final y eso es muy importante para todos, pero la realidad es que nuestro fútbol no fue el mejor hasta llegar aquí', declaró Arena, de 69 años. 'No fue nada bonito, tuvimos que trabajar muy fuerte y ese es el gran mérito, pero ante el Crew debemos no repetir los errores que hemos venido cometiendo en los últimos partidos'.

Arena reiteró que a la final de la MLS Cup llegan los dos mejores equipos de los playoffs y tiene el convencimiento y el deseo, que el Revolution, si hacer bien las cosas en el campo, será uno de ellos como campeón de la Conferencia Este.

El Revolution es el equipo que quedó peor en la clasificación de la temporada regular, el octavo en la Conferencia Este, pero la superación que han tenido en la competición de los playoffs, ganaron primero al Impact de Montreal (2-1), luego ante el Union de Filadelfia (0-2), el equipo con la mejor marca de la liga, y al Orlando City SC (1-3), le han hecho merecedores a luchar por el título. EFE