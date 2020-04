Crisis sanitaria deja a casi la mitad de peruanos sin trabajo o sin ingresos

Lima, 21 abr (EFE).- La suspensión de las actividades laborales por la emergencia sanitaria en Perú ha dejado a cerca de la mitad de los peruanos sin trabajo o sin ingresos económicos, según un sondeo difundido este martes.

La encuesta, realizada en ciudades de todo el país por la empresa Ipsos y publicada por el diario El Comercio, detalló que el 42 % de los peruanos señala que está sin trabajo o no percibe ingresos desde el inicio de la cuarentena decretada hace más de un mes por el Gobierno para enfrentar el embate de la pandemia del coronavirus.

Detalló que el desempleo es mayor en el grupo de menor rango socioeconómico, que reúne a gran parte de los trabajadores informales.

En ese sentido, el 89 % de los encuestados afirma que uno de sus principales problemas es la reducción de sus ingresos económicos, mientras que el 3 % indicó que, a pesar de las restricciones de tránsito, sale a trabajar de manera informal por necesidad.

MAYOR AFECTACIÓN EN LOS POBRES

La encuesta indica que los sectores socioeconómicos más pobres, identificados como D y E, son los más afectados por el desempleo y la falta de ingresos, que alcanza a un 47 % del total, mientras que el sector C registró un 43 %, y en el sector A, el de mayores recursos, el 21 % está en esta situación.

Solo el 14 % de los encuestados señaló que mantiene sus labores mediante teletrabajo y el 11 % que permanece en su domicilio sin trabajar, pero aún percibe un sueldo.

En ese escenario, el 52 % de los encuestados afirmó que está 'muy preocupado' por la posibilidad de que la situación económica del país se complique durante los próximos meses, un 34 % que está 'preocupado', un 12 % 'poco preocupado' y un 2 % 'nada preocupado'.

INGRESOS A CERO

Al respecto, el investigador peruano Hugo Ñopo afirmó que gran parte de los ingresos económicos de los trabajadores independientes e informales, entre los que figuran taxistas y repartidores a domicilio, se redujo a cero de un momento a otro,

'Han visto su flujo de ingresos convertirse a cero', remarcó el experto a El Comercio antes de acotar que este grupo podrá reactivarse conforme se reinicien las actividades económicas en el país, lo que el Gobierno calcula que podrá hacerse de manera paulatina desde la próxima semana.

Ñopo, investigador principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade), remarcó que la mayor preocupación debe centrarse en los trabajadores dependientes que han quedado desempleados, cuyo proceso de reinserción laboral será mucho más complejo.

PROBLEMA DEL DESEMPLEO

Al respecto, un 23 % de los encuestados por Ipsos consideró que el desempleo es uno de los tres principales problemas del país, mientras que un 10 % indicó que es lo que más los afecta.

Además, la gran mayoría de peruanos, el 88 %, estimó que las restricciones de circulación y reunión de personas se mantendrán por lo menos durante tres meses más, mientras que el 34 % señaló que espera que esto será posible solo después de 12 meses.

El 89 % de los encuestados dijo que uno de los principales problemas que ha enfrentado es la reducción de sus ingresos y el 86 % se encuentra 'preocupado' por la posibilidad de que su situación económica se complique en los próximos meses.

Al respecto, el decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico, Carlos Casas, reiteró al rotativo que la inmovilización obligatoria perjudica principalmente a los grupos económicos que dependen de ingresos diarios y tienen una capacidad de ahorro limitada.

APOYO ECONÓMICO

Aunque el Gobierno peruano ha entregado una serie de bonos económicos a millones de familias vulnerables, Casas enfatizó que 'un mes y medio de cuarentena es bastante restrictivo', ya que pone a estos sectores 'al límite' de su capacidad económica.

'Los pocos ahorros que en caso tengan ya no alcanzan y hay algunos que no están en padrones y no pueden percibir los bonos', alertó.

Desde que se decretó la inmovilización ciudadana, el pasado 16 de marzo, el Gobierno ha otorgado dos series de bonos de 380 soles (unos 108 dólares) a cerca de tres millones de familias vulnerables del país, así como ha liberado fondos de la compensación que se entrega por tiempos de servicios a los trabajadores formales y de sus fondos de pensiones privados (AFP).

La última de esta medidas, dictada el viernes pasado, comprende la entrega de un solo bono de 760 soles (unos 217 dólares) para más de un millón de familias de zonas rurales, en un intento de paliar las necesidades económicas que se han presentado desde que se desató la epidemia en el país, que hasta el momento ha dejado 16.325 casos, con 445 fallecidos. EFE