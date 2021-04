Cristante: 'No hay nada que salvar en nuestra segunda mitad'

Roma, 29 abr (EFE).- Bryan Cristante, defensa del Roma, no buscó excusas este jueves al analizar la derrota 2-6 sufrida contra el Manchester United en Old Trafford, en la ida de las semifinales de la Liga Europa, y consideró que 'no hay nada que salvar' en la segunda mitad, en la que el equipo romano, que ganaba 2-1 al descanso, recibió cinco goles.

'Cuando estás perdiendo tienes ganas de recuperar, son suficientes dos episodios y el partido termina así. No podemos jugar una segunda mitad de esa manera, tirar lo que hicimos en la primera mitad. No hay nada que salvar en la segunda mitad', reconoció Cristante al acabar el partido en declaraciones a la televisión italiana 'Sky Sport'.

'No estuvimos compactos en las dificultades, no defendimos bien, seguimos buscando la victoria y fallamos', prosiguió el italiano, visiblemente decepcionado.

Pese a irse al descanso por delante 2-1, el Roma se hundió en la reanudación y perdió 2-6 ante los dobletes del uruguayo Edinson Cavani y el portugués Bruno Fernandes y las dianas del francés Paul Pogba y el inglés Mason Greenwood. EFE