Cristian Ansaldi quiere jugar en el Torino 'hasta los 40 años'

Roma, 23 jul (EFE).- El argentino Cristian Ansaldi, lateral del Torino, aseguró este viernes que le gustaría jugar hasta los 40 años y que si le permiten hacerlo en el club turinés, estará 'aún más feliz'.

'Siempre he dicho que me gustaría jugar hasta los 40 años y si me dejan hacerlo aquí, estaré aún más feliz', afirmó Ansaldi en una rueda de prensa organizada durante la pretemporada del equipo turinés.

Ansaldi, de 35 años, destacó la importancia de relanzar al Torino en la próxima temporada, después de conseguir la salvación en la última campaña con una sola jornada de antelación.

'Tras estos dos años debemos volver a empezar y construir el proyecto con humildad y hambre. No debemos hablar, sino demostrar nuestro valor en el campo', afirmó.

'El míster (el croata Ivan Juric) está muy preparado y tiene ideas tácticas. Debemos ser buenos y aprender rápido lo que nos enseña', agregó.

En su carrera, Ansaldi jugó en Newell's Old Boys, Rubin Kazan, Zenit San Petersburgo, Inter de Milán, Atlético Madrid y Génova, antes de fichar en 2018 por el Torino. EFE

