Cristian Garin:'Voy a hacer todo lo posible por no salir nunca de este nivel'

Natalia Arriaga

Madrid, 6 may (EFE).- El chileno Cristian Garin, que se clasificó este jueves para los cuartos de final del Masters 1.000 de Madrid al derrotar al ruso Danil Medvedev, se siente 'muy cómodo' en las últimas rondas de los grandes torneos y promete 'hacer todo lo posible por no salir nunca de este nivel'.

Tras imponerse a Medvedev por 6-4, 6-7 (2) y 6-1, Garin (Santiago de Chile, 1996) dijo a Efe que le ha costado mucho 'agarrar el ritmo de competencia' que perdió por culpa de las lesiones y el covid, pero ahora siente 'muy suelto' y con ganas de acumular partidos antes de Roland Garros.

Sobre la disputa de los Juegos Olímpicos de Tokio, el número 25 de la ATP expresó sus reservas ante la 'inestabilidad' que genera la pandemia y prefiere plantearse su calendario 'semana a semana'.

P. Sucedió de todo en su partido contra Medvedev, desde una hemorragia nasal del jugador ruso hasta una rotura del anclaje de la red a la pista, lo que obligó a detener el encuentro en dos ocasiones. ¿Le resultó difícil mantener la concentración hasta lograr la victoria?

R. Sí, pasó de todo. Fueron cosas muy inusuales, pero la clave hoy fue estar concentrado punto a punto, enfocado en mi saque, en hacer jugar a Daniil. Creo que jugué bien en los momentos importantes excepto en el 'tie-break' del segundo set, en el que él sacó también muy bien y no me dio 'chances'. Pero en el tercero jugué muy bien, muy suelto y fui a buscar el triundo y se dio.

P. ¿No le preocupó el desenlace tan claro de ese 'tie-break'? Porque luego hizo borrón y cuenta nueva.

R. Es parte de la competencia. Cuando uno duda un poco pueden pasar cosas así, ser para uno o para otro. Fue muy parejo el segundo set. Creo que tuve un punto de rotura en el primer juego y después de eso los dos jugamos muy bien en los juegos de nuestro saque.

P. Estos cuartos de final igualan su mejor resultado en un Masters 1.000, desde los que logró en París en 2019. El beneficio es grande en puntos y en confianza, pero también en experiencia ante los mejores jugadores del circuito.

R. Estos partidos son los que te dan mucha experiencia, los que te dicen qué falta por mejorar. Ya venía jugando partidos de este nivel en la última semana y no me encontraba bien, así que estoy contento de haber ganado hoy. Es muy importante para mí. Es mi primera vez aquí en Madrid y estar en cuartos de final significa muchísimo.

P. Medvedev dijo al llegar a Madrid que a veces odia jugar sobre tierra. Si tuviera que venderle las bondades de esta superficie, ¿qué le diría?

R. La verdad es que, aunque no le guste, es igualmente un gran competidor. Hoy se notaba un poco incómodo, pero es un jugador durísimo para ganar. Las condiciones aquí en Madrid ayudan bastante a su saque, que es más rápido de lo normal. Por algo es tres del mundo y también tiene buenos resultados en arcilla. Él dice que no se siente cómodo, pero es un gran competidor y siempre quiere ganar.

P. ¿Usted, en cambio, es sobre la tierra donde sigue estando más a gusto?

R. ¡Si! Es donde más partidos he ganado. Me he ido adaptando mejor a las superficies más rápidas, pero me falta competir. Este año no pude ir a Australia, después vino la gira de tierra en Sudamérica, ahora en Europa. Así que en la segunda parte del año voy a jugar mucho más en cancha dura. Pero me he sentido mucho mejor en tierra y es donde mejor juego.

P. Cuartos en Madrid, el resto de gira en Europa y en el horizonte Roland Garros. ¿Qué expectativas tiene?

R. Yo lo único que quiero es seguir sumando partidos. Al principio de temporada estuve lesionado, tuve covid y no pude competir en Australia. Me costó mucho volver a agarrar el ritmo de competencia. Estuve casi cuatro meses sin jugar y lo noté mucho en el comienzo. El objetivo para Roland Garros es sumar el mayor número de partidos posible. Esta semana he sumado varios aquí de muy buen nivel, espero la semana que viene seguir igual. Obviamente, también cuidar el físico y estar preparado para Roland Garros. El objetivo es hacer allí un gran papel, pero en el tenis cada semana es una buena oportunidad.

P. Usted batió varios récords de juventud en su carrera. Varios jugadores se han referido en este torneo a lo difícil que es dar el salto de joven promesa a jugador profesional.

R. Es difícil. Cuando uno juega los 'challengers' es todo muy distinto. Uno hace una segunda ronda y pierde dinero, no tiene motivación suficiente para seguir.... Fue una parte de mi etapa muy difícil, a mí me costó muchísimo. Estuve tres o cuatro años jugando 'challengers' y una vez que entré acá, todo fue muy distinto. Me gustó mucho, me sentí muy cómodo desde el comienzo y voy a hacer todo lo posible por no salir nunca de este nivel. Fue una etapa difícil, sí.

P. ¿Entre sus planes figura acudir a los Juegos Olímpicos de Tokio?

R. Siendo sincero, sería muy lindo ir, pero como está hoy en día la pandemia cada semana cambia la situación, hay distintas regulaciones. En lo personal no me gusta mirar muy adelante. Quedan varios meses y quiero ir torneo a torneo. La competencia durante la pandemia se ha caracterizado por ser muy inestable en cuanto a reglas, burbujas. Prefiero ir semana a semana.

P. Pero en caso de que se den las condiciones, seguro que le motiva continuar con la gran tradición del tenis olímpico en Chile, cuyas dos únicas medallas de oro lo son en este deporte.

R. Sí. EFE