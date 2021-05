Cristiano: 'Conseguí el objetivo que me puse desde mi llegada a Italia'

Roma, 24 may (EFE).- El portugués Cristiano Ronaldo, delantero del Juventus, consideró este lunes, en un análisis de su temporada, que consiguió 'el objetivo' que se puso desde su llegada al fútbol italiano, el de ganar todos los trofeos nacionales, la Serie A, la Supercopa y la Copa.

Cristiano escribió un largo mensaje en su cuenta de Instagram, seguida por 289 millones de usuarios, para analizar la recién terminada campaña, en la que el Juventus acabó cuarto en la Serie A y ganó la Supercopa y la Copa Italia. El delantero portugués fue además el máximo artillero de la Serie A con 29 goles.

'La vida y la carrera de todos los grandes jugadores están marcadas por altibajos. Año tras año nos medimos con grandes jugadores y retos ambiciosos, así que siempre tenemos que dar el máximo. Este año no pudimos ganar la Serie A, enhorabuena al Inter por un título merecido. Sin embargo, tengo que dar valor a todo lo que conseguimos en esta campaña con el Juventus a nivel de equipo y personal', escribió Cristiano.

'La Supercopa italiana, la Copa Italia y el título de máximo artillero me llenan de alegría, sobre todo por la dificultad que requieren en un país en el que no es fácil ganar. Con estos logros, conseguí el objetivo que me puse desde el primer día en el que llegué a Italia: ganar la Serie A, la Copa y la Supercopa, y ser además el mejor jugador y el máximo artillero', prosiguió.

El luso señaló además que, pese a que el fútbol es un deporte colectivo, 'es superando nuestros límites que ayudamos a nuestros equipos a alcanzar los objetivos'.

CR7 destacó que ya es campeón de liga, copa y Supercopa, además de mejor jugador y máximo artillero, en Inglaterra, España e Italia.

'Marqué más de cien goles por un club en Inglaterra. España e Italia. Nada se compara con el hecho de saber que dejé mi huella en todos los países en los que jugué', subrayó Cristiano.

'Gracias a todos los que formaron parte de este viaje', concluyó.

El mensaje de Cristiano llega en un momento de incertidumbre sobre su futuro en el Juventus, con el que tiene contrato hasta 2022, y en Italia algunos medios especulan sobre si se trata de un mensaje que precede su adiós. EFE