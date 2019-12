Cristianos de Gaza, pendientes de permiso israelí para ir a Belén por Navidad

Gaza, 18 nov (EFE).- Cientos de cristianos de Gaza aún no saben si podrán celebrar la Navidad en la cuna del cristianismo. Israel no les ha concedido por ahora los permisos para salir de la bloqueada Gaza, y las autoridades cristianas presionan para que puedan llegar a los territorios palestinos ocupados, especialmente, Belén.

'Esta situación es injusta', declaró a Efe el administrador apostólico de Tierra Santa, Pierbattista Pizzaballa, sobre lo que considera 'una ulterior punición' para la pequeña comunidad cristiana de la franja, que 'está injustamente castigada por el bloqueo' impuesto por Israel sobre el enclave desde 2007, cuando el movimiento islamista Hamás se hizo con su control.

Por ahora, las autoridades israelíes 'les han denegado permisos para Cisjordania', explica Pizzaballa, que este domingo celebró un misa en Gaza en apoyo a los 900 cristianos que quedan en la franja.

Este franciscano, que desempeña de manera interina la máxima autoridad católica en Tierra Santa, espera 'que al final les concedan las solicitudes' porque no constituyen, dijo, 'ningún peligro para la seguridad' israelí. El Patriarcado Latino y otras instituciones cristianas están en contacto con Israel para 'desbloquear la situación'.

Pizzaballa visitó el enclave costero este fin de semana, como hace cada año, para transmitir su solidaridad a las comunidades cristianas, la mayor parte observantes del rito griego-ortodoxo, además de unos 120 católicos.

El COGAT (organismo militar israelí que gestiona la ocupación de los territorios palestinos) declaró a Efe que 'aún no ha tomado una decisión' sobre la entrega de permisos, y concretó que revisa cada solicitud individualmente.

'Hay cientos de peticiones que se están revisando, pero por ahora no hay permisos', recalcó a Efe el asesor de líderes de la Iglesia en Tierra Santa, Wadie Abunassar, y advirtió que, de no recibirlos, será la primera vez en años que no se les permite viajar a los lugares más sagrados del cristianismo por Navidad.

Cada año, '500 cristianos van a Cisjordania y Jerusalén para las celebraciones de Navidad, y no sé por qué este año nos están vetando este derecho', denunció a Efe Kamal Ayad, portavoz de esta comunidad en la franja, que concretó, se hicieron 600 peticiones a Israel, que por ahora solo permitirá salir a unas 100 personas para ir a Jordania. EFE

jma-sar/lfp/jrr