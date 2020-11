Cristina Fernández despide a Maradona y coloca un rosario sobre el féretro

Buenos Aires, 26 nov (EFE).- La vicepresidenta argentina y expresidenta (2007-2015) Cristina Fernández de Kirchner pasó este jueves por el velatorio de Diego Maradona que se cumple en la Casa Rosada de Buenos Aires y dejó sobre el féretro un rosario.

Maradona se había manifestado en múltiples ocasiones como 'kirchnerista' y 'cristinista' y tenía una buena relación con la mandataria.

Fernández arribó casi una hora antes del fin del velatorio.

La expresidenta es simpatizante de Gimnasia y Esgrima La Plata, club que dirigía Maradona desde 2019.

'La verdad que la gente del Lobo debe estar enloquecida. Yo no soy muy hincha del fútbol, la verdad es que mucho no me gusta, no soy hincha fanática. La que era fanática es mi mamá. Y mi hermana, mi hermana está exultante', dijo cuando el campeón del mundo en México de 1986 asumió como técnico del equipo platense.

Horas antes había participado el presidente, Alberto Fernández, que dejó sobre el féretro una camiseta de Argentinos Juniors (club del que es hincha y en el que debutó Maradona) y un par de pañuelos blancos, símbolo de las Madres de Plaza de Mayo y de las Abuelas de Plaza de Mayo. EFE