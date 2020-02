Cristina Fernández presentará sus memorias en la Feria del Libro de La Habana

Buenos Aires, 5 feb (EFE).- La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, viajará en la madrugada de este jueves a Cuba para visitar a su hija, y este sábado participará en la Feria Internacional del Libro de La Habana para presentar su obra 'Sinceramente', confirmaron a Efe fuentes oficiales.

La también exmandataria argentina (2007-2015) iniciará su noveno viaje a la isla caribeña en menos de un año para visitar a su hija Florencia, que recibe tratamiento médico en Cuba, y su vuelta está prevista para el 12 de febrero.

En esta ocasión, la visita de Fernández también contará con un acto público, que se realizará el próximo sábado por la tarde y en el que presentará su último libro, titulado 'Sinceramente', en el que la expresidenta realiza un recorrido por diferentes momentos de su vida y reflexiona sobre la historia reciente de Argentina.

Como en el resto de ocasiones en que viajó a la isla, la vicepresidenta tuvo que conseguir permiso judicial para abandonar el país, ya que está procesada por presunta corrupción.

Fernández se sentó en el banquillo de los acusados el pasado el pasado 2 de diciembre para declarar en un juicio en el que se le acusa de encabezar una asociación ilícita y de fraude en la concesión de obras públicas.

'Seguramente este tribunal, que es un tribunal del 'lawfare', tiene la condena escrita. No me interesa. He elegido la historia antes de que ellos me declaren absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia y a ustedes seguramente les va a condenar la historia', dijo la exmandataria en su intervención.

Justo ayer falleció Claudio Bonadio, juez que tenía a su cargo varias causas de corrupción contra Fernández, y que había cosechado diversas críticas por parte de la vicepresidenta.

En cuanto a Florencia, hija menor de Fernández y el también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) -fallecido en 2010-, recibe tratamiento médico en la capital cubana desde febrero de 2019 por un 'trastorno de estrés postraumático' y dolencias secundarias como un síndrome purpúrico y un linfedema ligero en las piernas.

Florencia había viajado a la isla para realizar un curso para guionistas de cine, pero tras el vuelo su estado de salud se habría deteriorado sensiblemente y al momento de evaluarla le prohibieron viajar en avión, y por lo tanto no pudo volver a su país.

Antes de viajar a verla por primera vez el 14 de marzo, la exmandataria relató que su hija sufre problemas de salud provocados por la 'persecución feroz' a la que asegura la somete la Justicia, que las acusa a ambas de presunto lavado de activos y asociación ilícita por las operaciones que empresas de la familia Kirchner realizaron con adjudicatarios de obra pública durante su Gobierno.

En la última semana Cristina Fernández ha estado asumiendo las funciones de presidenta provisional de Argentina, ya que el actual mandatario, Alberto Fernández, se encuentra de gira por Europa desde el 29 de enero y no volverá hasta este viernes por la mañana.

Durante las horas en las que no estarán en el país ni Alberto ni Cristina, asumirá la Presidencia en funciones Claudia Ledesma, quien se encarga de dirigir provisionalmente el Senado cuando la vicepresidenta está ausente. EFE