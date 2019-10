Cristina Fernández reitera que Mauricio Macri es un 'machirulo'

Buenos Aires, 15 oct (EFE).- La exmandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner, candidata a la Vicepresidencia por el Frente de Todos, volvió a calificar este martes de 'machirulo' al presidente y aspirante a la reelección, Mauricio Macri, un año después de referirse a él en esos mismos términos.

En una entrevista con la radio bonaerense de Pergamino, el actual mandatario atacó al anterior Gobierno kirchnerista (2007-2015) y comparó su gestión en política económica con la de una mujer con una tarjeta de crédito.

'El populismo te hipoteca el futuro para que vos vivas un presente, y cuando se acaba, se acaba. Es como ceder la administración de tu casa a tu mujer, y tu mujer, en vez de haber pagado las cuentas, usa la tarjeta y un día vienen a hipotecarte tu casa', afirmó Macri.

Cristina Fernández se refirió a estas mismas declaraciones en su cuenta oficial de Twitter: 'Vieron?!! Yo les dije que era un machirulo', ironizó la expresidenta peronista.

La exmandataria ya tildó a Macri de 'machirulo' en el pasado, concretamente en mayo de 2018, después de que Macri pidiera al peronismo que no se dejase llevar por las 'locuras' de la también senadora por Buenos Aires.

'Tratar de loca a una mujer. Típico de machirulo', escribió entonces la viuda del expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) en la misma red social.

La ex jefa del Estado argentino reapareció este lunes en la campaña para los comicios del próximo 27 de octubre y arremetió contra el modelo 'neoliberal' de Macri.

A su juicio, la economía argentina entró en crisis por la aplicación de políticas neoliberales y no por la 'impericia' del presidente.

'Ahora resulta que todos le pegan al muñeco en el piso. Yo creo que fueron las políticas que se aplicaron, más allá de que es cierto que por ahí no es de los más chispitas (despierto) para gobernar. No será chispita, pero el problema no es ese', comentó.

'No es la impericia de 'chispita', sino la aplicación de estas políticas. Lo digo con respeto. No estoy insultando ni nada', añadió.

Asimismo, Macri culpó durante la entrevista al anterior gobierno kirchnerista de 'despilfarrar las reservas del Banco Central, los ahorros y las reservas de gas y de petróleo' de Argentina, agregando que la 'incertidumbre' económica actual se debe al posible triunfo del candidato peronista, Alberto Fernández, compañero de fórmula de la exmandataria y favorito en las encuestas.

'Si el candidato (Alberto Fernández) reconocía antes que el kirchnerismo destruyó la economía, la cerraron y dejaron sin reservas; si hace unos meses el candidato reconocía eso, significa que volver a ese camino nos va a enterrar, nos va a alejar del lugar donde queremos ir', insistió Macri, quien busca la reelección en los comicios del 27 de octubre.

El actual presidente evitó referirse al reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyos pronósticos apuntan a que la economía Argentina se contraerá un 3,1 % en 2019 y un 1,3 % en 2020.

En cualquier caso, Macri explicó que su Gobierno lo que está haciendo es 'construir las bases sobre las cuales vamos a crecer 20 años' e instó a 'seguir trabajando juntos' a pesar de 'las dificultades'. EFE