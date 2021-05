Críticas y decepción en Francia por la nacionalización en España de Laporte

París, 12 may (EFE).- La nacionalización en España del central del Manchester City Aymeric Laporte con vistas a su participación con la selección en la Eurocopa 2020 ha generado críticas y decepción en Francia, el país donde nació y donde se crió.

L'Équipe analiza este miércoles 'Por qué Laporte ha elegido la Roja', y lo relaciona sobre todo con el hecho de que hasta ahora no ha podido jugar con la selección francesa absoluta, pero también con que podría tener 'un papel importante' en el esquema español de cara a esa Eurocopa.

El diario deportivo francés hace notar que 'Laporte ha sucumbido a las sirenas ibéricas cuando todavía no se ha vestido nunca la camiseta de la selección francesa A'.

El exjugador del Athletic de Bilbao sí que había disputado 24 partidos en diversas competiciones con las categorías inferiores de los 'bleus' e incluso había sido seleccionado en tres ocasiones por Didier Deschamps, pero ninguna de las tres cuajó.

La última vez fue en agosto de 2019 para la campaña de clasificación a la Eurocopa, pero el central estaba entonces lesionado y la invitación no pudo concretarse.

L'Équipe recuerda unas declaraciones suyas en marzo en las que afirmaba que llevar la camiseta de la selección francesa 'ha sido siempre' su 'sueño' y que cuando lo hizo en las categorías inferiores eso había sido 'una de las mejores experiencias' de su vida.

También que el hecho de no haber podido disputar ningún partido con los 'bleus' era una espina que tenía clavada, y que incluso había enviado un mensaje a Didier Deschamps para el que no había recibido respuesta.

En otra entrevista a la televisión en noviembre, Laporte reconoció que no jugar con la selección francesa constituía para él 'una gran desilusión', sobre todo después de haberlo hecho cinco años en las categorías inferiores: 'Hay que aceptarlo y trabajar duro y afirmarse para volver a estar a nivel'.

El periódico no se priva de reproducir otras palabras suyas a la televisión vasca ETB en diciembre de 2018. Entonces decía creer que el seleccionador francés no le había convocado por 'razones personales' y hacía hincapié en que había 'elegido Francia', en que era francés, en que no tenía siquiera la doble nacionalidad y no la iba a pedir.

Aymeric Laporte ha recibido críticas de personas del mundo del fútbol francés, como el exjugador y actual comentarista deportivo Jérôme Rothen, que lo ha calificado de 'oportunista'.

En una intervención este martes en su emisora, RMC, Rothen ha dicho que le molestaba la decisión de Laporte de nacionalizarse español, después de haberse apuntado como posible jugador de la selección francesa para la que había sido convocado en 2016, 2017 y 2019.

'Cuando te apuntas y te sientes francés, vas con Francia. Si te sientes español, vas con España. Pero no seas oportunista', ha sentenciado el antiguo internacional francés, próximo a Didier Deschamps.

Emmanuel Petit, que también defendió la camiseta de los 'bleus' en su carrera de futbolista, ha cargado igualmente contra Laporte en RMC y ha dicho que no le gusta lo que ha hecho: '¿De modo que se puede elegir el país que se quiere? (...) Había clamado su amor por la selección francesa y de golpe se va a España'. EFE