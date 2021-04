Crivillé dice que Márquez 'es un fuera de serie y estará entre los mejores'

Madrid, 14 abr (EFE).- El español Alex Crivillé, doble campeón del mundo de motociclismo, ha asegurado sobre el regreso de Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) en el Gran Premio de Portugal que este fin de semana se disputa en el circuito de Portimao que 'es un fuera de serie y seguro que estará entre los mejores'.

Crivillé quiso recalcar que el hecho de que 'está muy preparado físicamente y el segundo día de entrenamientos en Portimao, en pocas vueltas, seguro que ya está entre los mejores'.

'El hecho de que vuelva Marc Márquez es una gran noticia y todo el mundo la estaba esperando y por fin le han dado ya el alta y está bien físicamente', afirma Alex Crivillé en su nota de prensa como embajador de la empresa AMV.

'Ha tenido mucha paciencia y ha hecho los deberes; además, creo que va a estar a tope por el hecho de que ha trabajado muy bien el físico, mañana, tarde y casi noche, por lo que Márquez estará a tope, aunque es evidente que estos nueve meses de inactividad encima de una moto lo va a notar un poco al principio', reconoce el campeón del mundo de 125 c.c. en 1989 y de 500 c.c. en 1999.

'Creo que no va a tener problemas porque es un fuera de serie y no tardará en coger el ritmo sobre la moto, si bien el hecho de que haya estado nueve meses parado no quiere decir que tenga que pasar por un periodo de adaptación a la moto', explica Crivillé.

'Tardará muy poco en ir rápido y no creo que estos nueve meses de inactividad le pasen factura a nivel psicológico', recalca Crivillé, que recuerda que 'cuando tuve el accidente de la mano -Assen 1997-, estuve dos meses parado y cuando te vuelves a subir a la moto, subes incluso con más ganas'.

'Ha habido muchos grandes que han pasado por lo mismo, como Mick Doohan con su pierna derecha -Assen 1992-, y regresan con más ganas porque para ellos es un reto el hecho de que van a poder volver a ser los de antes', recuerda Crivillé sobre algunas de las más graves fracturas de pilotos en las últimas décadas. EFE