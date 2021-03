Crivillé: 'Marc Márquez cuando decida empezar la temporada estará para ganar'

Madrid, 24 mar (EFE).- Alex Crivillé, el primer piloto español en ganar un campeonato del mundo de 500cc en 1999, hizo un repaso de la temporada 2021 que está a punto de comenzar y destacó que 'cuando Marc Márquez decida comenzar la temporada estará para ganar'.

'Desafortunadamente, Marc Márquez no va a comenzar la temporada en Catar, pero es muy pronto para descartarle de cara al título. La temporada es larga, son 20 carreras. Y cuando empiece la temporada irá a por todas. Marc Márquez es un crack, es un ganador nato y cuando decida empezar la temporada estará para ganar', dijo Crivillé en declaraciones remitidas.

Joan Mir es el vigente campeón y, por tanto, favorito.

'Joan Mir parte como favorito prácticamente en todos los circuitos y es el actual campeón del mundo de MotoGP. Catar es un circuito quizás más propicio para Ducati que para Suzuki, pero también es cierto que Suzuki es una moto que se desenvuelve bien y funciona bien en todos los circuitos', indicó.

'Los tiempos están muy apretados en Catar. Hemos visto que las Ducati son muy veloces. Tanto Jack Miller como Pecco Bagnaia van rápido. También las Yamaha funcionan bien. Maverick Viñales va rápido y Fabio Quartararo va rapidísimo. Franco Morbidelli también está ahí. El binomio Suzuki, Joan Mir y Álex Rins, es de los pocos equipos que no ha cambiado y se está consolidando con estos dos pilotos ya desde la pasada temporada', añadió.

Pol Espargaró, compañero de equipo de Marc, está haciendo un buen trabajo con la Honda RC213V.

'La verdad es que Pol Espargaró marcó buenos tiempos y tiene un buen ritmo. La Honda no es una moto fácil. Todavía tiene que mejorar pero le falta muy poco para estar entre los mejores. Hasta que no empiece la temporada, no sabremos su posición', explicó Crivillé.

Otro de los favoritos puede ser Jack Miller, el más rápido en pretemporada con Ducati.

'Desde mi punto de vista, Jack Miller es el favorito en Catar. Cuando decide atacar, le salen los tiempos. En 2019, Andrea Dovizioso ganó la carrera y es un circuito que a Ducati siempre le ha ido bien. Saliendo de la curva 16, la última curva, cuando abre gas la Ducati es la que mejor acelera y tracciona por lo que llega siempre primero a meta', apuntó.

También habló el excampeón de Moto2.

'Quien ha demostrado tener rapidez y capacidad de mejora en Moto2 ha sido Remy Gardner, que es uno de los pilotos que ha sorprendido. Evidentemente, Sam Lowes es uno de los favoritos. Marco Bezzecchi está ahí. En cuanto a los españoles, Arón Canet ha hecho una gran pretemporada. Albert Arenas está en una fase de aprendizaje. Moto2 es una categoría difícil, muy igualada y complicada'.

En Moto3, los pronósticos son más complicados.

'Como siempre, serán carreras apretadas y de grupo. Jaume Masià ha sido de los pilotos que han ido rápido, al igual que Gabriel Rodrigo. A partir de ahí, los más experimentados como puede ser John McPhee y una larga lista de pilotos que están todos prácticamente en la misma décima', finalizó Alex Crivillé. EFE