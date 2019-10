Crivillé satisfecho de su gesta, recuerda 'con mucho orgullo aquél título'

Phillip Island (Australia), 25 oct (EFE).- El español Alex Crivillé, quien llegó anoche a Phillip Island para seguir las evoluciones del Gran Premio de Australia de MotoGP, cumple veinte años de la gesta que le hizo convertirse en el primer campeón del mundo de la categoría reina del motociclismo un 24 de octubre de 1999, motivo por el que dijo sentirse 'muy orgulloso'.

'Muy orgulloso y contento, creo que hay que valorarlo como ahora lo está valorando todo el mundo, sobre todo la afición, pues me siento muy querido por todos', explica orgulloso el 'Noi de Seva', quien comentó que para él y por lo que 'percibe', su gesta ha ido creciendo con el paso del tiempo.

'Creo que sí, cuando ganamos fue brutal la imagen que dejamos, y aunque con el tiempo pareció que se iba difuminando un poco, que se iba quedando ahí, luego de repente aparecimos otra vez con nuestro título de 500 c.c., fuimos los primeros y estuvimos todos ahí, ganar un título entonces era ganar mucho más de lo que inicialmente podría representar', asegura orgulloso Alex Crivillé.

Alex Crivillé se mostró convencido de no tener que reprocharse nada de aquella época al exclamar: 'Ostras, creo que tengo que estar muy orgulloso pues hice las cosas bien, conseguimos un campeonato del mundo de 500, un subcampeonato y creo que no puedo quejarme, quizás me retiré joven y pudiese haber alargado algo más mi retirada, pero por problemas físicos no pude'.

'Hay que ser conscientes de que hicimos mucho y hay que estar orgullosos de lo que conseguimos', continúa Alex Crivillé, quien reconoció tener muchos recuerdos y muy buenos de aquella época.

'Ha pasado mucho tiempo, pero llegan recuerdos inolvidables y lo mejor es que la gente lo recuerda con mucho cariño; creo que hay un antes y un después ya que ese título marcó mucho y creo que tengo que estar muy orgulloso de haberlo conseguido; abrió las puertas a muchas cosas, pero en particular a la categoría reina, que por entonces parecía inaccesible, complicada y luego vimos que trabajando se podía conseguir', explicó el doble campeón del mundo.

'Lo más difícil era la perseverancia, estaba claro que yo me encontraba en un entorno que estaba más pensado para Mick Doohan, pero también estaba claro que le estaba apretando las tuercas y que tenía tantas opciones él como yo, ya que los tiempos en la pretemporada de ambos fueron muy iguales y lo difícil fue mantener la perseverancia, no tirar la toalla y luchar hasta el final', comentó Crivillé de una época muy distinta a la actual, con nueve títulos de diez posibles en manos de pilotos españoles en MotoGP.

'Nadie podía imaginar entonces este dominio, creo que era impensable el dominio que estamos teniendo en la categoría reina, pues en aquellos momentos era muy difícil, era un terreno y una categoría dominada por los 'yankees' y los australianos, y yo estaba ahí, pero no habían aparecido los Lorenzo, el Márquez de hoy en día...', enumeró Crivillé, quien recalcó que sigue sintiendo 'el respeto de todos.

'Siento el respeto de todos, pero evidentemente de la afición de aquellos tiempos y también de las de nuestros días. Los de hoy -los aficionados- no sabían que estaban Crivillé y Doohan pero quizás han hecho un 'reset' para conocer la historia de todo aquello y eso ya es algo que te llena muchísimo', dijo orgulloso Crivillé.

Y, como no podía ser de otra manera, debía surgir, a los veinte años de la consecución de su título mundial de 500 c.c. la relación con quien fue su gran enemigo, dominador de la época y al que bien se podría decir que 'jubiló', el australiano Mick Doohan.

'Ahora tenemos una buena relación, es cordial' y recordó que 'el año pasado estuvimos cenando en un evento en Madrid, cosa impensable entonces después de lo que vivimos, sobre todo en Australia, en Eastern Creek -carrera en la que Crivillé se 'vengó de Doohan, por la caída que sufrió el español en Jerez y ambos acabaron por los suelos-, o en Jerez, cuando hubo la invasión de pista, ya que aquellos fueron momentos de mucha tensión y aunque no había muro entre nuestros boxes, es como si estuviese'.

'Luego, cuando se lesionó -Mick Doohan-, él vino a darme el soporte, a ayudarme, y ahora ha pasado el tiempo, se ha borrado todo lo malo y nos quedan los recuerdos buenos', afirma Crivillé de su relación con el australiano Doohan, cinco veces campeón del mundo de 500 c.c., entre 1994 y 1998. EFE