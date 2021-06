Croacia, con la mente en la República Checa

Redacción deportes, 14 jun (EFE).- Croacia regresó a Rovinj, su cuartel general durante la Eurocopa, tras perder en Wembley ante Inglaterra en su estreno en la presente competición para centrar su preparación en la República Checa, ante la que jugará el próximo viernes un duelo clave.

Nunca antes el combinado balcánico había perdido su primer partido en una Eurocopa. Cayó en Londres, el viernes acude a Glasgow con la necesidad de mostrar más argumentos ofensivos para obtener los tres puntos frente a la República Checa.

La victoria checa ante Escocia obliga a Croacia que tiene el margen de error reducido tras el revés contra Inglaterra. El plantel de Dalic regresó a lo entrenamientos este lunes.

El seleccionador croata considera que el nivel de exigencia a su equipo no debe ser mayor por el hecho de ser subcampeón del mundo en Rusia.

'No somos realistas. Vemos todo de forma diferente a los demás. No hay que crear un problema por esta derrota. No fuimos sometidos por el rival. Nuestra realidad es pasar la fase de grupos, clasificarnos y luego dar lo mejor de nosotros paso a paso en cada eliminatoria. Eso será un éxito', subraya Dalic.

El seleccionador considera que la clasificación para octavos es el objetivo de Croacia. No mira más allá de la fase grupos y tampoco especula con un mejor cruce en las eliminatorias si es segunda del cuarteto en lugar de primero.

'Solo pienso en la clasificación. Y luego está la eliminatoria. Tenemos que pensar en nosotros mismos solo y arreglar el equipo para el futuro. Tampoco será fácil contra Escocia y la República Checa. soy optimista', explicó a los medios este lunes Dalic.

El seleccionador confía en el talento y la experiencia de Luka Modric, que apenas tuvo influencia en el partido de apertura ante Inglaterra.

'Luka es nuestro motor, el que impulsa todo esto. La experiencia es muy importante sobre todo en los grandes torneos y los partidos de este tipo. Luka significa mucho aquí', subrayó Zlatko Dalic.

'Ante la República Checa hay que ir a por la victoria. Tenemos que ser más ofensivos que frente los ingleses porque necesitamos la victoria', recordó el seleccionador croata. 'Hemos empezado a analizar a la República Checa. Tienen buenas individualidades, han mejorado mucho y tienen un equipo joven y potente'.

La derrota contra Inglaterra no ha afectado el ambiente del combinado croata.

'El ambiente no ha empeorado por la derrota. Perdimos contra uno de los favoritos de la Erocopa. Espero que estemos en mejor forma en los próximos partidos', dijo el técnico, que reconoció la superioridad inglesa en el choque de apertura.

'No fuimos suficientemente buenos contra Inglaterra, lo suficientemente buenos para ganar, después de haber resistido a su presión y meternos en un partido igualado. Tuvimos un error y encajamos el gol. No fuimos buenos para ganar pero tampoco mucho peores que los ingleses', indicó el seleccionador.

La falta de gol lastró a Croacia ante Inglaterra. Dalic es consciente de la necesidad de mejoría en este aspecto.

'Tengo claro que necesitamos cosas en ataque. Nos falta más acción, más profundidad, encontrar los espacios. Es un problema del que soy consciente y debemos solucionarlo. Hicimos un buen partido tácticamente y redujimos a Inglaterra que hizo solo dos tiros a puerta', recordó el seleccionador de Croacia. EFE