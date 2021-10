'Crutch', primer tema de “Things Are Great”, lo nuevo de Band of Horses

Redacción Cultura, 12 oct (EFE).- Tras más de cinco años sin publicar, la banda estadounidense Band of Horses ha anunciado hoy el que será su sexto álbum de estudio, “Things Are Great”, que verá la luz el próximo 21 de enero de 2022 y cuyo primer tema, 'Crutch', ya está disponible en todas las plataformas.

Band of Horses, una de las bandas clave del indie rock actual, vuelve al sonido de sus primeros trabajos con este sexto álbum.

Todas las canciones de “Things Are Great” fueron escritas antes de la pandemia, y en ellas Ben Bridwell, líder de la banda, se muestra más autobiográfico que nunca, según señala la discográfica BMG en una nota.

'Creo que, como muchas de mis canciones, 'Crutch' empieza con algo de mi vida real. Obviamente, hace referencia a algunas de las cosas de las que dependía. Supongo que me salió 'I've got a crush on you' (Me gustas) y pensé que es gracioso cómo las relaciones son también muletas ('crutch')”, dice Bridwell en la nota.

“Siento que todo el mundo ha pasado por etapas en las que nada va bien, pero tienes que aguantar y seguir adelante. Creo que ese sentimiento es el que te golpea en esta canción, aunque no conozcas los detalles”, dice en referencia al primer tema del disco.

Bridwell ha asumido una parte importante de la producción del nuevo trabajo, en el que produce o coproduce todos los temas. También han colaborado en el sonido Jason Lytle de Grandaddy, Dave Friedmann o Dave Sardy y el ingeniero Wolfgang 'Wolfie' Zimmerman. EFE

