CRUYFF: Con Ecuador 'hubiese preferido jugar desde este mismo marzo'

Guayaquil (Ecuador), 26 mar (EFE).- El seleccionador de Ecuador, el hispano-holandés Jordi Cruyff, señaló este jueves que hubiese preferido empezar a dirigir al equipo desde este mismo marzo, pero que esa posibilidad se esfumó por la situación de fuerza mayor desatada por la pandemia del COVID-19.

'Nosotros, los que estamos en el fútbol, lo que queremos son partidos constantemente. Si me dan a elegir, hubiese preferido jugar hoy mismo (contra Argentina en Buenos Aires) y el 31 (frente a Uruguay en Quito)', dijo en una declaración efectuada desde su casa en España y difundida a través de la página de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

Cruyff indicó que surgió este problema de fuerza mayor y que ahora se depende de las decisiones de la Conmebol, FIFA y UEFA para unificar el calendario, de tal manera que las Ligas locales puedan volver a la actividad y las selecciones tengan fechas para sus partidos.

El seleccionador todavía no ha podido trabajar con los jugadores en cancha, pues se vinculó al fútbol ecuatoriano en enero pasado, y durante esta semana tenía previsto realizar los primeros trabajos con miras a las dos primeras jornadas de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Catar 2022.

'A pesar de que en las últimas semanas ya no hay partidos, estudiamos partidos del pasado. En los partidos en los que un equipo domina, cómo son los jugadores que tienen el balón. También partidos en los que domina el rival, analizamos si (los ecuatorianos) tienen la responsabilidad táctica que hay que tener', expresó.

Ese tipo de trabajo, que lo cumple en forma virtual con su equipo de colaboradores, son los que alientan la esperanza de compensar la falta de contacto directo con sus potenciales dirigidos.

'Así podemos intensificar algunos parámetros para tener una idea más clara de cómo responden los jugadores en diversas circunstancias del juego. Aunque no haya partidos, el fútbol siempre continúa en la cabeza de uno', aseguró.

Además apuntó que, pese a las medidas sanitarias aplicadas por la pandemia del coronavirus a nivel mundial, 'esto no se detiene. Todo el mundo sigue preparando actividades para el día que nos reincorporemos' al trabajo práctico, acotó.

Luego expresó: 'Se trata de seguir evolucionando, de no quedarse parados, mantenemos reuniones cada día a través de videoconferencias. Hablamos, charlamos, observamos diferentes partidos, no los actuales porque ya los habíamos visto, sino tratando que no se escape nada y sin dejar nada al azar'.

Cruyff dejó entrever que para el debut frente a Argentina tenía mucha motivación y todo preparado, lo que iba a hacer en los entrenamientos, una idea general a nivel táctico de por dónde iba a intentar crear peligro, cómo se iba a defender, cómo iba a atacar y también una idea clara de la alineación.

Con relación al probable comienzo de las eliminatorias, en septiembre próximo, indicó que habría una diferencia de cinco o seis meses y que eso significaría que puede cambiar todo.

'Hay jugadores que estaban en buena forma en estos meses y, a lo mejor, después no lo estarán, o jugadores que estaban lesionados y se recuperarían o al revés. Jugadores que estaban bien ahora, no estarán disponibles después. Siempre puede haber cambios a nivel de la lista de jugadores', anotó.

Dijo que estará atento a la forma cómo se vuelve de este parón, tanto física y mentalmente.

'Haremos otra vez un análisis importante tanto de los jugadores que actúan en la liga local y las ligas extranjeras e intentar, cuando toque jugar, hacer la convocatoria y poner la alineación que pensemos que más opciones nos van a dar', dijo.

Añadió que jugar amistosos ayudaría muchísimo para encontrar la idea idónea de juego para la selección.

'De todos modos, no sabemos si se harán amistosos, pero en líneas generales, cuando le preguntas a un seleccionador si quiere amistosos antes de partidos oficiales, estoy seguro de que todos dirán que sí', apostilló el estratega. EFE